Alma Resort Cam Ranh: Entspannter Urlaub an Vietnams schönstem Strand

„In Vietnam gibt es keinen schöneren Ort am Wasser“, schwärmt Herbert Laubichler-Pichler, geschäftsführender Direktor des Alma Resorts Cam Ranh. Recht hat er! Eine weite Bucht mit sanften Bergen am Horizont, kristallklares azurblaues Meer und der weiße Long Beach, der schönste Strand der Halbinsel von Cam Ranh direkt vor der Hoteltür – das ist die atemberaubende Kulisse des Alma Resort.

Das moderne Resort setzt frische Akzente in Vietnams neuem Strandparadies, der Halbinsel Cam Ranh im südlichen Zentral-Vietnam. Auf einem 30 Hektar großen, grünen Grundstück verteilen sich luxuriöse Pavillons mit privaten Pools. Die großzügigen Suiten sind in terrassenförmig angelegten Gebäuden untergebracht, die beste Aussichten auf Strand und Meer bieten. Die moderne, geradlinige Architektur bietet überall offene Sichtachsen und lässt überall die Sonne Vietnams auch ins Innere, das hell und zeitgenössisch schlicht gestaltet ist.

Gerade wurde das Alma Resort im Rahmen der Luxury Lifestyle Awards in New York als bestes Luxus-Strandresort Vietnams ausgezeichnet. „Wir sind begeistert, dass unser unabhängig geführtes Resort international für seine erstklassige Strandlage, unseren qualitätsbewussten Service und die Vielfalt an Angeboten und Attraktionen ausgezeichnet wurde.“ freut sich Herbert Laubichler-Pichler. „Dies ist eine wunderbare Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz und die Leidenschaft unserer engagierten Mitarbeiter. Unser gesamtes Team gibt stets sein Bestes, damit unsere Gäste den ultimativen Strandurlaub erleben können.“

Über Alma Resort

Designadresse für Luxusreisende, Familien und Gourmets in Vietnam: Das ist das Alma Resort am feinen Sandstrand des Küstenortes Cam Ranh. Die geradlinigen Suiten sowie Villen mit bis zu drei Schlafzimmern und privatem Pool zeigen alle Richtung Meer und überzeugen durch ihr modernes Design. Das Türkisblau des Pazifiks spiegelt sich nicht nur in den Interior-Details wider, sondern zieht sich durch das gesamte Resort – immer mit Blick auf das Südchinesische Meer.

In insgesamt fünf Restaurants und vier Bars finden Gäste von handgemachtem Sushi, traditionellen Gerichten mit Meeresfrüchten bis hin zu klassisch-italienischer Küche und mediterraner Mezze direkt am Strand eine breite Auswahl. Der Alma Food Court gleicht einem asiatischen Streetfood-Markt, zusätzlich laden drei Bars zum Sundowner ein.

Kinder und Familien kommen im Wasserpark, im hoteleigenen Kino, beim Minigolf spielen oder im einzigartigen Wissenschaftslabor mit seinen spektakulären Exponaten, spannenden wissenschaftlichen Experimenten und interaktiven Vorführungen ganz auf ihre Kosten während Paare und Honeymooner den Spa mit seinen 13 Behandlungsräumen, die Ruhe am Silent Pool oder das Kunst-Atelier samt zeitgenössischer Ausstellung genießen.

Infos: www.alma-resort.com

uwelehmann/ surpress