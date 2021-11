Accor – Launch der Emblems Collection

Mit einem globalen Portfolio an exklusiven Boutique-Hotels und Resorts richtet sich die Marke an stilbewusste Gäste mit gehobenem Anspruch. Erstes Hotel der Marke wird ab Dezember 2022 das Guiyang Art Centre Hotel sein, bis 2030 sollen weitere 60 Häuser rund um den Globus dazukommen.

„Die Emblems Collection ergänzt Accors Luxusangebot um eine frische und spannende neue Dimension. Ein Schwerpunkt unserer Wachstums- und Entwicklungsstrategie ist es, in unseren stärksten Sparten und führenden Geschäftsbereichen aggressiv zu wachsen. Dazu gehören der Luxusbereich und unsere Collection Brands. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere insgesamt mehr als 40 Marken innerhalb unseres globalen Netzwerks weiter wachsen, gedeihen und blühen“, sagt Sébastien Bazin, Chairman & CEO von Accor. „Die Hotels, die wir in die Emblems Collection aufnehmen, sind sowohl bei Reisenden beliebt, die Highend-Boutique-Erlebnisse schätzen, als auch bei Hoteliers, die mit ihren Häusern unabhängige Marken aufgebaut haben, sich zugleich aber die Vorteile eines globalen Partners wünschen.“

Mit der Gründung der Emblems Collection erweitert Accor seine Präsenz im Markt der Kollektionsmarken und knüpft an den Erfolg einer weiteren Accor-Marke an: Die MGallery Hotel Collection, ein sorgfältig kuratiertes Portfolio, das mittlerweile mehr als 100 Boutique-Hotels weltweit umfasst. Mit einem ähnlich freigeistigen Ansatz, der sich aber auf das Luxussegment konzentriert, wird die Emblems Collection einzigartige Hotels präsentieren, die sich durch eine luxuriöse Umgebung, pittoresque Pools und ihre lebendige Atmosphäre auszeichnen. Die Hotels und Resorts der Emblems Collection werden in drei Kategorien unterteilt:

Emblems Collection Heritage – Hotels, die Wahrzeichen einer Destination sind – Gebäude, die den Charakter einer Stadt, eines Ortes oder einer Nation prägen; Häuser, die die Merkmale der Geschichte und der kulturellen Traditionen feiern.

Emblems Collection Retreat – Resorts an herrlichen Stränden, in ländlicher Umgebung oder in den Bergen, die Spa- und Wellness-Erlebnisse mit ganzheitlichen Behandlungen und Ritualen, Gelassenheit und Wohlbefinden kombinieren.

Emblems Collection Signature – Design-Hotels, deren Muse die Ästhetik ist; eine Ode an den Stil und die Handschrift der Designer oder ursprünglichen Bewohner, die zum einzigartigen Erbe des Hotels beigetragen haben.

Gedacht für unabhängige Hoteliers

Das Angebot hinter der Emblems Collection ist ganz auf Eigentümer von unabhängigen Hotels und Boutique-Häusern zugeschnitten. Für diejenigen, die den Status ihres Hauses auf ein neues Level heben und ihr globales Profil stärken wollen, sind die Standards der Marke flexibel, offen und einfach zu erfüllen. Auch Franchiseverträge sind eine Option – als einzige der Marken im Luxusportfolio der Accor Group. Mit ihrer Markenphilosophie ermutigt die Emblems Collection Hoteliers, die individuelle Identität ihrer Hotels, in die oft viel Mühen und Investitionen geflossen ist, beizubehalten. Mehr noch, die Emblems Collection bietet einen direkten ROI und die Möglichkeit, durch den sofortigen Zugang zu Accors mächtiger Verkaufs-, Vertriebs- und Kundenbindungsplattform den Umsatz zu maximieren.

„Eigentümern und Entwicklern, die einzigartige Luxushotels geschaffen haben oder ein neues Angebot im gehobenen Segment entwickeln möchten, bieten wir eine Kollektionsmarke, die den Status und das Ansehen einzelner Häuser mit begrenzten Investitionen in Marketing und Branding sowie einem einfachen Übergangsprozess steigern kann“, erläutert Agnes Roquefort, Chief Development Officer, Accor. „Mit der Emblems Collection kann ein Hotelier seine Kosten und Abläufe sofort optimieren, indem er die leistungsstarken globalen Vertriebs- und Liefernetzwerke von Accor nutzt und gleichzeitig die Reichweite innerhalb seiner Zielgruppe ab dem Zeitpunkt seines Beitritts erweitert. Wir freuen uns darauf, mit weiteren Hoteliers und Entwicklungspartnern zusammenzuarbeiten, um noch mehr Hotels auf der ganzen Welt in diese herausragende Kollektion aufzunehmen.“

Erster Halt: China

Das Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection ist das erste Flaggschiff des neuen Markenportfolios und befindet sich im berühmten Guiyang Art Centre der Stadt. Ursprünglich als opulente Privatresidenz erbaut, lockt dieses Kronjuwel Besucher mit einer üppigen Landschaft, weitläufigen Anlagen und einem harmonischen Wellness-Ambiente.

Die Stadt Guiyang ist für ihr mildes Klima bekannt. Sie liegt zentral in der Provinz Guizhou am Nordufer des Nanming-Flusses. Guiyang, das oft als „Hauptstadt der Sommerfrische in China“ bezeichnet wird, ist eine der am schnellsten wachsenden Städte des Landes und ein beliebtes Ziel für Luxusreisende aus dem In- und Ausland.

„Als einer der wichtigsten Hospitality-Märkte der Welt ist China der perfekte Standort für Accor, um unsere neueste Luxusmarke einzuführen. Wir fühlen uns geehrt, mit unserem verlässlichen Partner, der HLC Group, an diesem wegweisenden Projekt zu arbeiten. HLC ist ein angesehener Wirtschaftsführer in der Provinz Guizhou und gilt als eines der besten Privatunternehmen Chinas. Wir freuen uns, unsere gemeinsame Vision der neuen Emblems Collection Hotels in Guiyang zu verwirklichen“, sagt Gary Rosen, CEO, Greater China, Accor. „Dieses großartige Anwesen hat schon lange die Aufmerksamkeit der Einwohner und Besucher von Guiyang auf sich gezogen. Emblems Collection wird ihm nun einen frischen, modernen Ausdruck von Luxus verleihen und damit die hohen Standards in puncto Gastfreundschaft und Stil setzen, die wir künftig für diese Marke erwarten, wenn sie in andere Märkte weltweit expandiert.“

64 außergewöhnliche Suiten, zwei Ballsäle, ein großzügiger Spa- und Fitnessbereich, ein Swimmingpool und eine Auswahl an stilvollen Bars, Lounges und Restaurants – das Guiyang Art Centre Hotel hat das Potential eines der beliebtesten Hotels der Hauptstadt der Provinz Guizhou zu werden.

Mit dem Ziel, das Portfolio bis 2030 auf 60 Häuser zu erweitern, sucht Accor in ausgewählten Destinationen auf der ganzen Welt aktiv nach neuen Häusern für die Collection. Paris und Prag sind zwei wichtige Städte, in denen luxuriöse Hotels Kandidaten für „Emblems Collection Heritage“ oder „Emblems Collection Signature“ sein könnten. Weitere mögliche Städte sind unter anderem London, Amsterdam, Berlin, Madrid, Marrakesch, Kairo, Amman, Doha, Moskau, Bangkok, Seoul, Sydney, Montréal, New York, Havanna, Cartagena, Santiago, Buenos Aires und Montevideo. Für „Emblems Collection Retreat“ stehen unter anderem die Toskana, Mykonos, Bodrum, die Algarve, Bali, die australische Gold Coast und die mexikanische Riviera Maya in der engeren Auswahl.

uwelehmann/ surpress