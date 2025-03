5 Tiroler Gletscher: Gletscherfrühling und coole Events

Bei strahlendem Sonnenschein erst die schönen Pisten herunterwedeln, um dann den Abend bei einem der vielen coolen Events ausklingen zu lassen. Und keine Angst: Wer nicht Abschied vom Skifahren nehmen möchte, für den hat der Hintertuxer Gletscher das ganze Jahr geöffnet.

Bis zu 30 Prozent: Spar-Angebote zum Saisonfinale

Es gibt viele gute Gründe für den Sonnenskilauf: Ski-Spaß, gutes Wetter und keine Menschenmengen auf den Pisten. Alles ist entspannt – und oft mit attraktiven Preisen. Denn zum Saisonfinale haben die 5 Tiroler Gletscher mehrere Spar-Angebote für ihre Gäste in petto. So gilt auf dem Kaunertaler Gletscher während der Sunfree Aktionswoche vom 22. bis 27. April, dass es ab einem Aufenthalt von vier Nächten 30 Prozent Rabatt auf das Skiticket gibt.

Auf dem Pitztaler Gletscher spart man ebenfalls bis zu 30 Prozent, wenn man das Skiticket im Onlineshop vorab erwirbt. Mit dem Bambiniticket fahren Kinder unter 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Des Weiteren werden in Sölden spezielle Frühjahrstarife vom 28. April bis zum 4. Mai angeboten (schon jetzt buchbar), auf dem Hintertuxer Gletscher wird der Skipass-Preis ab 11. Mai deutlich gesenkt. Auf dem Stubaier Gletscher stehen verschiedene Frühjahrs-Angebote zur Auswahl, wie zum Beispiel „Sonnenskilauf 4=3“ (gilt vom 27. April bis zum 2. Mai). Dabei bekommt man einen Vier-Tages-Skipass zum Preis von drei Tagen.

Events: Electric Mountain Festival, härtester Riesentorlauf der Welt

Der Gletscherfrühling kommt mit heißen Rhythmen: So locken beim Electric Mountain Festival in Sölden fünf Tage mit internationalen Top-Acts (31. März bis 4. April). Zum Line-Up gehört unter anderen Martin Garrix. Beim Hintertuxer Gletscher Open Air werden die Bläck Fööss, Rabaue und Räuber auftreten (11. April), dazu gibt Christina Stürmer ein MTV unplugged Konzert in Hintertux.

Ein sportliches Highlight verspricht „Der Wilde Grube Ride“ am Stubaier Gletscher. Es ist der härteste Riesentorlauf der Welt: Vom 4. bis 6. April müssen sich die Starter auf einer Strecke von 10 Kilometern, mit 1.450 Höhenmetern und rund 200 Toren beweisen. Harte Frauen und Männer verlangt auch der Erlebnisworkshop „Eisbaden am Kaunertaler Gletscher“, der einen auf ein Bad im eisigen Wasser vorbereitet (17./18. Mai).

Wer besonders stimmungsvolle Events am Gletscher haben möchte, kann in Sölden beim Sunrise Ride exklusive Fahrten mit dem Pistenbully zum Tiefenbachsteg machen und von dort den spektakulären Sonnenaufgang erleben. Auf dem Pitztaler Gletscher kann man sich noch bis zum 20. April auf die Goldene Spur begeben. Geführt durch einen Skiguide geht es mit der Gondel hinauf ins Skigebiet, wo man die abwechslungsreichen Naturschneepisten des Rifflsees genießt.

Weitere Events:

15. bis 22. März: Winter Pride Sölden

29. März 2025: Shred Unit Snowboard & Freestyle Coaching für Girls im Stubai Zoo Spring Garden

24. März bis 4. April und 28.April bis 2. Mai: Kostenloser Kinderskikurs am Pitztaler Gletscher

12. April 2025: Open Faces Freeride Contest auf dem Kaunertaler Gletscher

3./4. Mai 2025: Välley Rälley, Betterpark Hintertux

So lange sind die Gletscher und die Snowparks noch geöffnet

Die 5 Tiroler Gletscher versprechen bis in den Mai hinein feines Schneevergnügen und gutes Wetter. Auf dem Hintertuxer Gletscher ist sogar ganzjährig Skifahren möglich. Freestyler können hier außerdem von Ende April bis Anfang Juni im Betterpark Hintertux, im schneesichersten Freestyle-Spot Österreichs, ihrer Leidenschaft nachgehen. Ebenfalls lohnenswert sind das Spring Classic auf dem Kaunertaler Gletscher und die Spring Sessions im Snowpark Stubai Zoo. Beim Kaunertal Scouting Day haben alle Ski-Künstler die Chance, sich ins Rampenlicht zu stellen und einen ersten Sponsor zu sichern (26. April).

So lange läuft die Skisaison auf den Gletschern:

Sölden bis zum 4. Mai 2025

Pitztaler Gletscher bis zum 4. Mai 2025

Hintertuxer Gletscher ganzjährig geöffnet

Stubaier Gletscher bis zum 11. Mai 2025

Kaunertaler Gletscher bis zum 18. Mai 2025

Geöffnete Snowparks:

Spring Sessions im Snowpark Stubai Zoo bis zum 27. April 2025

Spring Classic auf dem Kaunertaler Gletscher vom 4. April bis zum 11. Mai 2025

Betterpark Hintertux – Jumps, Jib & Half-Pipe vom 26. April bis 6. Juni 2025

