100 Jahre Lombard Street

Die weltbekannte Straße führt auf den Russian Hill und erstreckt sich über einen Block zwischen Hyde Street und Leavenworth Street. An dieser Stelle war die Lombard Street nach ihrem Bau mit einem Gefälle von stolzen 27 Prozent eine der steilsten Straßen der Stadt. Die Straße führte damals gradlinig den Berg hinauf, was für Autos unpassierbar und problematisch war.

Daraufhin wurde sie umgebaut und durch einen schlangenförmigen Verlauf in Serpentinenform auf 18 Grad Gefälle entschärft. Seit 1922 schlängelt sich die Lombard Street als Einbahnstraße in acht Kurven 145 Meter lang bergab. Die auffällig rot gepflasterte Strecke ist dabei nur in eine Richtung befahrbar: nämlich nach unten. Bis zu 350 Fahrzeuge pro Stunde nutzen die einspurige Straße – viele davon sind Urlauber.

Fußgänger können den steilen Streckenabschnitt über Treppen in beide Richtungen passieren. Die Zwischenräume der Zickzack-Fahrbahn sind mit vielen Blumen bepflanzt, so dass die Straße fast ganzjährig von einem regelrechten Blütenmeer eingerahmt wird.

Die Lombard ist eine der bekanntesten Straßen von San Francisco – die steilste und kurvenreichste ist sie aber nicht. Mit dem Superlativ „steil“ kann sich die Filbert Street rühmen, die parallel zur Lombard Street zwischen Hyde und Leavenworth Street verläuft und 31,5 Prozent Gefälle aufweist. Diese Straße hat allerdings keine Serpentinen. Die kurvenreichste Straße der Stadt ist die Vermont Street im Stadtteil Potrero Hill. Sie hat auf nur 85 Metern Länge insgesamt fünf Kurven.

Die komplette, 4,5 Kilometer lange Lombard Street verläuft in Ost-West-Richtung von Presidio bis zum Telegraph Hill und damit einmal quer durch San Francisco. Sie ist die Fortsetzung des Highway 101, der von der Golden Gate Bridge in die Stadt führt.

Weitere Details zu der weltbekannten Straße unter www.sftravel.com/article/sf-icons-lombard-street.

uwelehmann/ surpress