„Es gibt derzeit zwei gegensätzliche Erzählungen auf den Aktienmärkten. Einerseits sind die Bedingungen ideal für den Beginn des nächsten Bullenmarktes. Der VIX-Volatilitätsindex befindet sich nahe den Niveaus vor der Pandemie, und Wachstumstitel von Mega-Caps werden voraussichtlich von wegweisenden Technologien und einer lockeren Geldpolitik profitieren. Andererseits unterstützt die Zeitplanung der Zentralbanken nicht die These des Bullenmarktes, und die höheren Zinsen lassen die Volkswirtschaften weiterhin an der Schwelle zur Rezession stehen. Eine Rezession schließt jedoch nicht zwangsläufig einen Bullenmarkt aus. Frühere Erwartungen an einen raschen Rückgang der Zinsen haben Wachstumstiteln signifikant genutzt, und die revidierten Zinserwartungen in den letzten Tagen haben Value-Titeln zum Sieg verholfen.

Dies stellt Investoren vor eine Art Dilemma: Sollen sie auf den KI-Handel setzen, sich für eine Wachstumsrallye positionieren oder im Schnäppchenbereich nach Value-Chancen suchen? Der KI-Handel entwickelt sich noch, und das Gleichgewicht zwischen Hardware- und Softwareanbietern wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Wir erwarten, dass die Wachstumsrallye der wirtschaftlichen Erholung vorauseilen wird, aber aufgrund hartnäckiger Inflation und Herausforderungen auf den Arbeitsmärkten eine breite Wachstumsrallye nicht unmittelbar bevorsteht. In der Zwischenzeit bieten die Mega-Caps weiterhin eine attraktive Mischung aus Wachstum und Sicherheit.“

Orla Garvey, Senior Fixed Income Portfolio Manager bei Federated Hermes Limited:

„Die Bank of Canada (BoC) hat sich in dieser Woche der Reserve Bank of Australia (RBA) angeschlossen und ihren Straffungszyklus wieder aufgenommen anstatt abzuwarten. Sie äußerte Bedenken, dass die derzeitige Haltung nicht ausreicht, um die Inflation nachhaltig auf das Ziel von zwei Prozent zurückzubringen. Mit bevorstehenden Treffen der Federal Reserve (Fed), Europäischen Zentralbank (EZB), Bank of Japan (BoJ) und der Bank of England (BoE) sucht der Markt nach Hinweisen darauf, wie diese Treffen verlaufen könnten. Es wird erwartet, dass die Fed nächste Woche auf der FOMC-Sitzung eine Pause einlegt und im Juli und September mit Zinserhöhungen wieder beginnt. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Überraschung, da für das Juni-Treffen nur eine Erhöhung von acht Basispunkten (bps) erwartet wird.

Unsere Einschätzung ist jedoch, dass wir uns dem Ende des aktuellen Straffungszyklus nähern. Obwohl weitere Zinserhöhungen möglich sind, ist die größere und wirkungsvollere Frage, wie lange die Zentralbanken ihre Leitzinsen aufrechterhalten werden und wann und in welchem Umfang sie diese senken werden, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt. Dieser Zyklus unterscheidet sich von früheren Zyklen, da wir in eine wirtschaftliche Abschwächung eintreten werden, während die Zinssätze auf dem Höhepunkt des Zyklus stehen und voraussichtlich länger dort bleiben werden. Da eine höhere als wünschenswert Kerninflation die Entlastungsmöglichkeiten durch Zinssenkungen auf kurze Sicht begrenzt, glauben wir immer noch, dass eine Rezession wahrscheinlich ist, entweder durch Zufall oder durch Absicht.“

Mohammed Elmi, Senior Portfolio Manager für Emerging Markets Fixed Income bei Federated Hermes Limited:

„Nach dem Wahlsieg von Präsident Erdogan im Mai erlebten türkische Vermögenswerte erhebliche Volatilität. Die türkischen Spreads weiteten sich um 200 Basispunkte aus, nachdem die Wahlergebnisse bekannt gegeben wurden, bevor sie sich dann auf ihre Vor-Wahl-Niveaus zurückbildeten, als der marktfreundliche Mehmet Simsek zum Finanzminister ernannt wurde. In seiner Rede betonte er, dass die Erreichung von Preisstabilität und die Reduzierung des Leistungsbilanzdefizits mittelfristig Priorität haben.

Eine Rückkehr zur politischen Ordnung scheint unausweichlich angesichts der erheblich verringerten Devisenreserven und einer Inflationsrate von 40 Prozent. Zum Zeitpunkt dieses Kommentars waren bereits einige Anpassungszeichen sichtbar, da staatliche Banken ihre Deviseninterventionen stoppten und die Lira an einem einzigen Tag um sieben Prozent auf den Rekordwert von 23,18 gegenüber dem US-Dollar abwertete. Die nächsten notwendigen Schritte zur Normalisierung sind eine Zinserhöhung von derzeit 8,5 Prozent auf ein Niveau, das dem Einlagensatz von 33 Prozent für türkische Lira-Banken ähnelt, die Beseitigung der Begrenzung der Kreditzinsen und eine deutliche Haushaltskonsolidierung, um die Auswirkungen des an den Devisenkurs gebundenen Einlagensystems auf die Staatsfinanzen auszugleichen.

Wir sind der Meinung, dass eine vorsichtige Haltung gegenüber dem türkischen Staat weiterhin angemessen ist, bis wir einen Beweis für das Bekenntnis der Behörden zur politischen Ordnung sehen. Große türkische Unternehmen und Banken sind gut positioniert, um eine erhebliche Abwertung der Währung und eine wirtschaftliche Verlangsamung zu bewältigen.“

