Aktien können, über Jahrzehnte betrachtet, sehr attraktive Dividenden erwirtschaften – allerdings ereignet sich das größte Wachstum in der Regel vor dem IPO. Und hier setzt eine Anlageklasse an, die bis dato nur professionellen Anlegern zugänglich war: Venture Capital und spezifisch Venture Capital für Unternehmen der Gesundheitsbranche.

WARUM SICH GESUNDHEIT FÜR ALLE VON UNS RICHTIG LOHNT

Dass die Gesundheit unser wertvollstes Gut ist, führte uns SARS-COV-2 jüngst wieder vor Augen. Deswegen investieren wir so viel in unsere Gesundheit, ganz buchstäblich. Und das zeigt sich konkret:

Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in einer Studie zur Gesundheitswirtschaft er- mittelte, erwirtschaftete diese 2017 rund zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 2018 ebenso (370 Milliarden Euro), 8,4 Prozent der Exporte entfallen auf sie. Sie beschäftigt 5,6 Millionen Arbeitnehmer

in Deutschland. Daten legen nahe, dass es vornehmlich die Gesundheitsbranche war, die zumindest die USA aus der Finanzkrise riss. Zwischen 2006 und 2016 schuf sie 2,8 Millionen neue Jobs, und damit

wuchs die Branche siebenmal so schnell wie die US-Wirtschaft insgesamt.

2018 waren ein maßgeblicher Treiber der 120 Börsengänge in den USA Biotech und Gesundheitsunter- nehmen. Und auch bei Unternehmen, die den IPO vielleicht noch vor sich haben, belegten in den USA Health Startups mit deutlichem Vorsprung die Pole- Position im Rennen der Sektoren. Aber wie können Anleger nun vorbörslich an diesen Entwicklungen partizipieren? Durch Venture Capital und den ent- scheidenden digitalen Zugang.

BEST-IN-CLASS DEAL FLOW UND RIGIDES SCREENING

Seit 2014 ist Aescuvest die führende Plattform für digitale Investitionen in High-Tech-Firmen im Medizin- bereich. Anleger investieren grenzüberschreitend zum Beispiel über Special Purpose Vehicles in Unter- nehmen und erhalten Wertpapiere und indirekte Stimmrechte. Als exklusiver Partner von EIT Health, einem der acht geförderten Knowledge and Innovation Communities (KICs) der EU-Initiative European Institute of Innovation and Technology (EIT), hat Aescuvest Zugang zu Best-in-class-Unternehmen der Gesundheitsbranche – europaweit. Den Deal Flow speisen außerdem deutsche Spitzenforschungs- einrichtungen und Unternehmen des sogenannten Medical Valley bei Erlangen, einem Exzellenzcluster, der weltweit seinesgleichen sucht.

Ein eigens zusammengestelltes, interdisziplinär besetztes Investment-Komitee, dem zwölf Experten angehören, prüft die Unternehmen gemeinsam mit dem Aescuvest-Management am Bankenstandort Frankfurt am Main auf Herz und Nieren. So wird sichergestellt, dass von 500 Unternehmen aus den Bereichen Biotech, Digital Health und Medtech letztendlich 15 bis 20 pro Jahr auf der Plattform finanziert werden. Aescuvest stellt Unternehmen vor, die eine Investition von ca. fünf Millionen Euro anstreben,

um binnen fünf Jahren einen ROI mit einem Multiple von 10 zu erzielen ( 5 + 5 = 10). Aber diese Anlage ist gleichzeitig ein Impact Investment; florierende Gesundheitsunternehmen erzielen einen Mehrwert jenseits des bloßen ROI, weil sie die Lebensqualität von Patienten verbessern.

CHANCEN, RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN

Nichtsdestotrotz ist Venture Capital eben Wagniskapital, weswegen großen Chancen entsprechende Risiken gegenüberstehen. Das Potential jedoch ist enorm, denn „Gesundheit“ wird noch sehr lange ein Zukunftsmarkt bleiben angesichts einer alternden Bevölkerung nicht nur in den Industrieländern, zunehmender chronischer Erkrankungen und nicht zuletzt Pandemien. Hebeln Sie also den Niedrigzins aus mit Zugang zu zukünftigen Champions. Wo sonst können Sie an exklusiven Venture Deals einer einzigartigen digitalen Investment- Boutique teilnehmen, die die großen Healthtech-Konzerne von morgen finanziert? Gesundheit ist Trumpf!

(DR. PATRICK PFEFFER)

