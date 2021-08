Wandelanleihen als defensiver Portfoliobaustein?

Wandelanleihen werden in der Vermögensverwaltung gerne genutzt, um mit einem niedrigeren Risiko von positiven Trends an den Aktienmärkten zu profitieren. So sind Wandelanleihen Portfoliobausteine, die aufgrund ihrer hybriden Stellung zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren positive Eigenschaften besitzen, die fort- laufend auftreten und somit planbar, also keine Sondereffekte, sind. Zudem können die Eigenschaften von Wandelanleihen in der Regel nicht durch den Kauf der entsprechen- den Unternehmensanleihen, in Kombination mit einer Option, nachgebildet werden, da Wandelanleihen, aufgrund ihrer rechtlichen Konstruktion, über individuelle Eigenschaf- ten verfügen, die nur bedingt von der Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten abhängig sind.

Der große Nachteil für Investoren ist darin zu sehen, dass nur wenige Unternehmen Wandelanleihen begeben und diese häufig einen hohen Nennwert haben. Somit sind für ein Engagement in Wandelanleihen in der Regel hohe Investitionssummen erforderlich. In der Folge führen die relativ geringe Zahl der Emittenten und die hohen Investitions- summen dazu, dass die Liquidität in dem Marktsegment der Wandelanleihen eingeschränkt ist. Dies bedeutet, dass einzelne Titel keine oder eine nur eingeschränkte Liquidität aufweisen können, auch wenn der Markt insgesamt liquide erscheint.

Wandelanleihen werden von professionellen Investoren häufig als Aktieninvestment mit Fallschirm bezeichnet, da sich ihre Zinskomponente stabilisierend auf den Wert der Anleihe auswirkt, während die Option den Besitzer an der Wertentwicklung der Aktie teilhaben lässt. Diese Eigenschaften nehmen dem Investor die Timing-Entscheidung ab. Wie stark die Wandelanleihe von der Wertentwicklung der unterliegenden Aktie profitiert, hängt davon ab, wie weit der Kurs der Aktien über oder unter dem in der Option festgelegten Kaufpreis (im Geld/aus dem Geld) liegt.

Trotz ihrer positiven Eigenschaften gilt auch für Wandelanleihen, dass ein Portfolio nicht komplett aus Wandelanleihen bestehen sollte, da diese strukturierten Produkte neben dem Liquiditätsrisiko noch weitere Risiken enthalten können. In diesem Zusammenhang sind insbesondere das Kreditrisiko des hinter der Wandelanleihe stehenden Unternehmens und die mit der Option verbundenen Risiken zu nennen. Zudem können Wandelanleihen, aufgrund der Freiheit bei der Ausgestaltung der Anleihe, juristische Risiken enthalten, die bei jeder Wandelanleihe gesondert bewertet werden müssen. Der hohe Aufwand für die Analyse der einzelnen Titel und das hierfür benötigte Spezialwissen führen in der Kombination mit der eingeschränkten Liquidität in diesem Marktsegment dazu, dass Wandelanleihen, trotz ihrer positiven Eigenschaften, nur ein Nischenmarkt sind.

Die Komplexität bei der Analyse der Wandelanleihen und deren häufig sehr große Stückelungen führen dazu, dass Direktinvestitionen in Wandelanleihen, insbesondere mit Blick auf die Diversifikation, für Privatinvestoren als ungeeignet erscheinen. Somit sollten insbesondere Privatanleger Investmentfonds nutzen, um von den positiven Eigenschaften der Wandelanleihen in ihrem Portfolio profitieren zu können.

Dass sich dieser Aufwand lohnt, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen weltweit anlegenden Wandelanleihenfonds zwischen dem 31. März 2018 und dem 31. März 2021. Grafik 1 zeigt, wie zu erwarten, dass der Durchschnitt der Wandelanleihenfonds zwar eine niedrigere Wertentwicklung als der Weltaktienindex aufweist, aber sowohl die Schwankungsbreite wie auch der maximale Verlust (max. Drawdown) deutlich niedriger sind als bei dem globalen Aktienindex. Da der Durchschnitt sich auf alle Fonds bezieht, ist es klar, dass es einige Fonds gibt, die eine deutlich bessere Wertentwicklung erzielen konnten. Daher macht es Sinn, sich auch die Wertentwicklung eines von vielen Fonds als Vergleichsmaßstab genutzten Wandelanleihenindex anzuschauen. Bei dieser Betrachtung zeigt sich das volle Potenzial von Wandelanleihen, denn der Wandelanleihenindex konnte nicht nur eine höhere Wertentwicklung als der Weltaktienindex erzielen, sondern zeigte auch eine niedrigere Schwankungsbreite und einen geringeren maximalen Verlust. Somit wurden Wandelanleihen über einen Zeitraum mit mehreren schwierigen Marktphasen ihrem Ruf als defensiver Portfoliobaustein gerecht. Allerdings sollten Anleger bei der Auswahl eines entsprechenden Fonds sehr genau hinschauen, welches Produkt sie wählen, da die einzelnen Fonds verschiedene Strategien verfolgen und dadurch zum Teil sehr unterschiedliche Risikoprofile aufweisen.

(DETLEF GLOW)