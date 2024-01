Vorstandswechsel bei der PSD Bank Nürnberg

Mit Beginn des neuen Jahres sind personelle Veränderungen im Vorstand der PSD Bank Nürnberg eG in Kraft getreten: Seit dem 1. Januar 2024 ist Helmut Hollweck neuer Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Der gelernte Bankkaufmann und diplomierte Bankbetriebswirt kam 1997 zur PSD Bank Nürnberg und war zunächst in leitenden Funktionen im Controlling und in der Baufinanzierung tätig. Seit 2008 ist er Mitglied des Vorstands.

Helmut Hollweck tritt nun die Nachfolge von Johann Büchler an, der sich zum 31. Dezember 2023 plangemäß in den Ruhestand verabschiedet hat. Seit seinem Eintritt in die Bank 1988 durchlief Johann Büchler unter anderem die Kreditabteilung, die Innenrevision und die Anlage- und Vermögensberatung, bevor er 2004 in den Vorstand aufrückte. Seit 2008 hatte er die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden inne.

„Johann Büchler hat unsere Transformation zur regional verwurzelten Direktbank maßgeblich geprägt und sich 35 Jahre lang mit unglaublichem Engagement in den Dienst der PSD Bank Nürnberg gestellt. Er steht exemplarisch für die Nahbarkeit und regionale Verbundenheit unseres Unternehmens und hat unsere Grundwerte tagtäglich gelebt. Dafür bedanke ich mich im Namen des gesamten Vorstands und aller Mitarbeitenden. Als neuer Vorstandsvorsitzender möchte ich nun die Erfolgsgeschichte der PSD Bank Nürnberg fortschreiben und gehe die damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen mit großer Freude an“, so Helmut Hollweck.

Komplettierung des Vorstands durch Ronny Reißmann und Jessica Tröger

Auch nach dem Ausscheiden von Johann Büchler wird die PSD Bank Nürnberg weiterhin von einem Führungstrio geleitet. Dazu zählt neben Helmut Hollweck und Ronny Reißmann nun auch Jessica Tröger, die mit Wirkung zum 1. Januar 2024 durch den Aufsichtsrat in den Vorstand der Genossenschaftsbank berufen wurde. Die studierte Bankfach- und Bankbetriebswirtin kam 2006 zur PSD Bank Nürnberg und leitete zunächst das Team der Baufinanzierungsberatung. Seit 2017 verantwortete sie schließlich als Abteilungsleiterin den gesamten Geschäftsbereich Baufinanzierung.

„Mit Jessica Tröger konnten wir eine langjährige, leitende Mitarbeiterin mit herausragender Expertise im Vertrieb und in der Kundenbetreuung für die Vorstandsposition gewinnen. Ihre Innovationsfreude und ihr Gespür für die Bedürfnisse der Kundschaft werden wesentlich dazu beitragen, die Marktposition der PSD Bank Nürnberg weiter zu stärken“, erklärt Dr. Tilman Engel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PSD Bank Nürnberg.