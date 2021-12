Sustainable-Fonds erfüllen strengste Nachhaltigkeitsansprüche

Klima- und Umweltschutz gehören gesellschaftlich und politisch zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Und auch beim Investieren sind es nachhaltige Faktoren, die immer mehr Bedeutung erlangen. Eine stark wachsende Anzahl von Anlegerinnen und Anlegern interessiert sich für Fonds, die Rendite mit Nachhaltigkeit verbinden. Mit den Swisscanto-Sustainable-Fonds stehen Investmentlösungen zur Verfügung, die strengst Nachhaltigkeitsansprüche erfüllen. Dabei konzentrieren wir uns systematisch auf Rendite mit gesellschaftlichem Nutzen und investieren gezielt in Unternehmen, die mit ihrem nachhaltigen Geschäftsmodell einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO leisten.

Herzstück unseres Anlageprozesses ist dabei die Impact-Analyse, welche aus dem weltweiten Ausgangsuniversum Unternehmen und Staaten identifiziert, die ihre Innovationskraft nutzen, um umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Zudem schließen umfangreiche Ausschlusskriterien rund 20 Prozent des Ausgangsuniversums aus. Nicht investiert wird zum Beispiel in die Förderung fossiler Energieträger, in den Betrieb fossiler Kraftwerke, in Airlines oder in Hersteller von herkömmlichen, da mit Benzin betriebenen, Automobilen.

Zudem liegt in den Sustainable-Anlagefonds die gewichtete Kohlenstoffintensität jetzt schon im Regelfall mindestens 50 Prozent tiefer als beim Vergleichsindex, da die CO2-intensiven Unternehmen ohne Klimastrategie konsequent gemieden werden. Diese Anlagephilosophie, bei der Klimaschutz großgeschrieben wird, verfolgen wir bei den Sustainable-Produkten übrigens schon seit über zwanzig Jahren. Es existieren ein Aktien-, ein Renten- und ein Mischfonds sowie drei Aktienfonds zu den Zukunftsthemen Wasser, Klimaschutz und Emerging Marktes. Damit finden sich sowohl Basisinvestments zum Vermögensaufbau als auch interessante Angebote zur Depotbeimischung.

SWISSCANTO INVEST