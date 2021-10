„Strategisch investieren wie ein Millionär“

Sie haben Ihre Trading-Plattform kürzlich grundlegend verändert.

Warum dieser Schritt?

JENS LABUSCH: Unsere App Follow MyTrader ist jetzt Teil unserer neuen Geld- anlageplattform Follow MyMoney. Wir verstehen uns als Boutique für qualitäts- bewusste Kunden, die mehr aus ihrem Vermögen machen wollen. Unser Ziel bleibt unverändert, Sparer in erfolgreiche Investoren zu verwandeln. Das wichtigste Argument dafür ist es, Rendite zu erzielen. Deswegen finden Sie bei uns ausschließlich geprüfte Angebote und Partner, deren Know-how Sie vertrauen können. Generell arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Angebote weiter- zuentwickeln und zu verbessern. Ein Resultat davon ist Follow MyMoney.

Welches Ziel verfolgen Sie mit Follow MyMoney?

JENS LABUSCH: Wenn es um ihr Vermögen geht, treffen viele Menschen oft eine schwerwiegende Entscheidung: gar keine. Sie sind unsicher oder haben wenig Zeit und Lust, sich mit Anlagemöglichkeiten zu beschäftigen. Mit dem Ergebnis, dass in Deutschland nach wie vor nur etwa zehn Prozent der Menschen am Kapitalmarkt investiert – und eine gewaltige Summe parkt auf Festgeld- oder Girokonten. Gleichzeitig geben immer mehr Banken die Strafzinsen an ihre Kunden weiter. Der Druck auf diese Kunden wächst, ihr Vermögen vor Inflation zu sichern, also ertragreich anzulegen. Genau hier setzen wir an und bieten erfolgreiche, innovative Investmentstrategien renommierter Experten, vereint auf einer Plattform und sehr einfach umsetzbar. Bei uns kann jeder sein Vermögen wie ein Millionär anlegen und das schon ab einem Gesamtkapital von 10.000 Euro.

Was heißt das konkret – welche Vorteile haben Anleger?

JENS LABUSCH: Wir bieten Privatkunden die erste Plattform, bei der sie über mehrere Depotbanken direkt mit Profi Investoren oder selbst handeln können. Unverändert können sie weiterhin unseren Star-Tradern folgen und von deren Performance direkt profitieren. Follow MyTrader bleibt mit all seinen Funktionen das Herzstück unseres Angebots. Unsere Star-Trader sind ausgesuchte Experten, die mit einer bewährte Strategie und striktem Risikomanagement vorgehen. Zusätzlich ist es mit Follow MyMoney jetzt möglich, selbst alle wichtigen Anlageklassen zu handeln – darunter Aktien, ETFs, Zertifikate, Options- scheine und Kryptowährungen. Damit wollen wir unserem Anspruch gerecht werden, alle Möglichkeiten einer erfolgreichen Geldanlage auf einer Plattform zu vereinen.

Viele Neo-Broker haben auch Kryptowährungen im Angebot. Wie wollen Sie sich in diesem umkämpften Markt behaupten?

JENS LABUSCH: Wir sind mehr als bloß der nächste Neo-Broker. Ob Sie selbst handeln oder exklusiv mit unseren Experten, Sie traden immer zu fairen Kursen an den Handelsplätzen und Börsen weltweit, da wir die Stärken mehrerer Depotbanken kombinieren. Sicherheit und Vertrauen sind für unser Qualitätsver- sprechen das höchste Gut. Wir sitzen in Deutschland und werden hier reguliert und beaufsichtigt. Unsere Kunden profitieren bei jedem Bankpartner von der gesetzlichen Einlagensicherung. Also pro Bank jeweils mindestens 100.000 Euro. Wir setzen auf Transparenz, weshalb es bei Follow MyMoney auch keine Rückvergütungen von Handelsplätzen oder versteckte Kosten gibt, wie bei vielen Neo-Brokern der Fall. Nur hochriskante Produkte wie CFDs schließen wir kategorisch aus, weil die meisten Kunden damit Geld verlieren. Wir wollen, dass alle unsere Kunden erfolgreich sind. Gerade im Kryptohandel ist Sicherheit wichtig. Deshalb arbeiten wir hier ausschließlich mit in Deutschland zugelassenen Instituten zusammen, die eine sichere Verwahrung und Abwicklung gewährleisten – und das zu sehr fairen Preisen. Ich bin überzeugt, dass kein Privatkunde günstiger und einfacher als bei Follow MyMoney Kryptowährungen kaufen kann. Mit unserem Handelspartner suchen wir an den Krypto-Börsen und im OTC-Markt, zu dem kein Privatkunde Zugang hat, den besten Kurs. So können unsere Kunden wie professionelle Investoren Krypto handeln, zudem provisionsfrei – für mich ein einmaliges Angebot am deutschen Markt.

Und was bieten Sie Kunden, die nach langfristigen Investments suchen?

JENS LABUSCH: Noch im Herbst starten wir Follow MyInvestor: Damit können Kunden die langfristigen Strategien führender Vermögensverwalter direkt in ihrem Depot umsetzen. Ohne große Zugangshürden oder hohen Zeitaufwand. Sie sind auch nie gebunden wie bei einer Lebensversicherung, sondern immer flexibel in ihrem Anlagehorizont. Wir beginnen mit ausgewählten, aktiv gemanagten Einzelfondsstrate- gien, denen sie ohne Ausgabeaufschlag oder Depotgebühr folgen können, auch als Sparplan. Später kommen dann noch die Multi-Strategien weiterer renommierter Anbieter hinzu. Die Kombination unserer Angebote auf einer Plattform macht dann den Unterschied: Selbst traden, mit Profis investieren, Research. Also kurzfristige Chancen nutzen, dazu eine solide, langfristige Investmentstrategie, ergänzt durch Informationen und Tutorials, um das eigene Finanzverständnis zu schulen. Das bringt in meinen Augen den größten Erfolg. Stets gepaart mit höchster Sicherheit. Außerdem wollen wir mit Follow MyInvestor ein neues Level an Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit einführen. Bleiben Sie gespannt!

Wie setzen Sie Nachhaltigkeit derzeit um?

JENS LABUSCH: Nachhaltigkeit ist unserem Team und mir persönlich sehr wichtig und Bestandteil unseres Qualitätsanspruchs. Wir erweitern unsere Nachhaltigkeitskriterien kontinuierlich und wollen Innovationsführer werden. Bei unseren Angeboten schließen wir Einzelaktien von Firmen, die mit Kinderarbeit oder Tierquälerei in Verbindung stehen, aus ebenso Rüstungs- und Tabakhersteller. Wir sind seit Gründung klimaneutral, wenn wir einen negativen CO2-Fußabdruck hinterlassen, gleichen wir diesen aus. Perspektivisch wollen wir mit einem Teil unseres Gewinns Hilfs- oder Umweltprojekte unterstützen. Grundsätzlich bedeutet erfolgreich sein für uns auch, werteorientiert und verantwortlich im Einklang mit der Gesellschaft und Umwelt zu handeln. Uns eint der Grundsatz, fair, effizient, langfristig und sozial zu sein. Deswegen heißt unser Unternehmen hinter Follow MyMoney auch FELS.

Vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.followmymoney.de