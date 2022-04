Scope bestätigt Top-Rating B für den terrAssisi Aktien Fonds

Investoren bietet der terrAssisi Aktien Fonds die Möglichkeit, in ein globales Aktienportfolio zu investieren, das nachhaltige, ethische und ökonomische Ziele vereint. Der terrAssisi Aktien Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Einzeltitelauswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversum des Analysehauses ISS ESG. Es kommen nur Unternehmen in Frage, die den ISS ESG Prime Status erfüllen (vergleichbar mit einem Best-in-Class-Ansatz, ergänzt durch sektorspezifische Schwellenwerte). Ferner wurden in Zusammenarbeit mit der Missionszentrale des Franziskanerordens Ausschlusskriterien festgelegt, d.h. Geschäftsfelder oder -praktiken definiert, in die nicht investiert werden darf. Abgerundet wird das Nachhaltigkeitsprodukt dadurch, dass ein Teil der Managementvergütung von Ampega an die Missionszentrale der Franziskaner fließt und in Form eines direkten Impact-Investments zur Finanzierung weltweiter Hilfsprojekte dient.

Der bereits seit mehr als zehn Jahren angewendete, mehrstufige Investmentprozess reduziert stringent und konsequent ein globales Anlageuniversum von rund 7.000 auf etwa 100 investierbare Titel. Diese Unternehmen erfüllen sowohl nachhaltige als auch ethische Anforderungen und müssen das Portfoliomanagement durch eine attraktive und nachhaltige Dividendenzahlung und/oder stabiles Gewinnwachstum überzeugen. Das Nachhaltigkeitskonzept hat sich seit 2009 bewährt und wird seitdem erfolgreich durch den Portfoliomanager Sebastian Riefe gesteuert, der das finale Portfolio von 70 bis 90 Titeln allokiert.

Sebastian Riefe ist bereits seit 2007 als Portfoliomanager im Bereich Aktien & Systematische Strategien in der Ampega tätig. Die Gesellschaft ist Teil des Talanx-Konzerns, des drittgrößten deutschen Versicherungskonzerns und folglich einer der größten bankenunabhängigen Asset Manager in Deutschland.

Über den Betrachtungszeitraum von 60 Monaten erzielte der Fonds zum Bewertungsstichtag 31.3.2022 eine Performance von 11,5% p.a. Er lag damit leicht hinter der Benchmark MSCI World Standard Core Index (12,2% p.a.), konnte aber den Durchschnitt der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt (9,4% p.a.) outperformen. Das Fondsmanagement strebt eine Zielrendite von 7% p.a. an. Dieses absolute Performanceziel konnte der Fonds über ein, drei und fünf Jahre sowie seit der Strategieumstellung 2009 erreichen.

Im Hinblick auf die Volatilität hat sich das Fondsmanagement das Ziel gesetzt, langfristig unterhalb der Marktvolatilität zu bleiben. Bedingt durch die Marktbewegungen im vergangenen Jahr konnte das Ziel nicht eingehalten werden. Über den Betrachtungszeitraum von 60 Monaten weist der Fonds mit 15,1% p.a. eine leicht höhere Schwankungsbreite auf als die Benchmark MSCI World Standard Core Index (14,2% p.a.) und der Durchschnitt der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt (13,5% p.a.). Fremdwährungsrisiken werden nicht abgesichert, so dass hier aus Sicht eines Euro-Anlegers Chancen und Risiken der Wechselkursentwicklungen der verschiedenen Währungsräume relativ zum Euro existieren. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Der terrAssisi Aktien Fonds platzierte sich zum 31. März 2022 auf Rang 20 von 185 Fonds in der Peergroup „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“ und zählt damit zum Top-Quintil der Peergroup.

Den vollständigen Rating-Report finden Sie HIER.

(Scope Group)