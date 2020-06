Universal-Investment und Scope starten exklusives Kooperationsangebot für Fondsinitiatoren

Universal-Investment als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum und die größte europäische Rating-Agentur Scope vereinbaren eine exklusive Kooperation, die unabhängigen Vermögensverwaltern, Asset Managern und Investmentboutiquen als Kunden von Universal-Investment einen effizienten Zugang zum Service-Angebot von Scope verschafft. Die Rating-Agentur Scope Analysis wird diesen Kunden künftig auf Wunsch individuelle Beratungsleistungen bei der Fondsauflage und standardisierte Analysen zur Beurteilung von Investmentkonzepten anbieten.

Universal-Investment stärkt damit das umfassendes 360-Grad-Service-Angebot speziell für die Fondsinitiatoren im Publikumsfondsgeschäft. Das in mehr als 600 sogenannten Private-Label-Fonds gebündelte Fondsgeschäft konnte binnen Jahresfrist um rund fünf Milliarden Euro auf nunmehr 36 Milliarden Euro per Ende Mai ausgebaut werden.

Die Scope-Analysen und insbesondere die Scope-Ratings basieren auf über 20 Jahren Erfahrung in der Bewertung von über 6.500 Investmentfonds und Asset Managern. Damit bieten sie wertvolle Orientierung für Privatkunden und institutionelle Investoren bei der Manager- und Fondsauswahl. Das Fonds-Rating von Scope ist ein etabliertes Verfahren zur Bewertung der Managementqualität von offenen Investmentfonds hinsichtlich Performance-Beitrag und Risikomanagement gegenüber ihrer Vergleichsgruppe.

Mit dem Vermögensverwalter und aktiven Asset Manager Lloyd Fonds AG konnte bereits ein renommierter Referenzkunde für das neue Kooperationsangebot gewonnen werden: Für dessen Publikumsfonds, dem Aktienfonds Lloyd Fonds – European Hidden Champions wurde zuerst eine detaillierte Wettbewerbsanalyse durchgeführt, welche das Profil des Fondskonzepts im Vergleich zum Wettbewerb aufzeigt. Anschließend wurde der Fonds seitens Scope einem Fondsrating unterzogen und erreichte erfolgreich mit einem B-Rating den Einzug in die Gruppe der Top-Fonds.

„Wir freuen uns, mit der unabhängigen Analyse seitens Scope unser Angebot zu verbreitern. Das hilft unseren Kunden, die Qualität der Fondskonzepte bereits im Auflageprozess zu verproben und das Analystenergebnis unterstützt sie beim Vertrieb. Gerade in den anhaltend volatilen Märkten suchen Anleger nach Transparenz mittels unabhängiger Bewertung“, so Mathias Wilhelm, der als Head of Securities das Produktangebot von Universal-Investment im Bereich Wertpapierfonds verantwortet.

Said Yakhloufi, Geschäftsführer von Scope Analysis, ergänzt: „Die Unabhängigkeit unserer beiden Häuser ist eine ideale Grundlage für die Kooperation. Unser langjähriger Track Record und unsere hochqualifizierten Analystenteams sorgen damit für mehr Orientierung bei Fondsmanagern und Investoren von Universal-Investment.“

