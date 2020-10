Robuste Investments in der Krise

Die Folgen der Corona-Pandemie für die Anlagemärkte bestätigen die Vorteile des Prinzips der Diversi- fikation. Danach lassen sich durch das Investieren in unterschiedliche Assetklassen Risiken minimieren und Portfolios absichern. Im aktuell turbulenten Marktumfeld haben sich offene Immobilienfonds mit einem Schwerpunkt auf Büroimmobilien bisher jedenfalls überwiegend gut geschlagen.

Das gilt vor allem für den UBS (D) Euroinvest Immobilien. Während der Coronakrise, welche die Märkte im März kräftig nach unten zog, zeigt der Fonds robuste Fondskennziffern. Seit Jahresbeginn konnte der Fonds um rund sieben Prozent zulegen.

Das gute Ergebnis ist auch deshalb bemerkenswert, weil der UBS (D) Euroinvest Immobilien eine defen- sive Strategie verfolgt. Er setzt überwiegend auf Büroimmobilien in Core-Lagen, also attraktive Lagen mit guter Verkehrsanbindung. Das zahlte sich in der Coronakrise aus. Denn während Hotel- und Einzelhan- delsimmobilien, in die der Fonds nicht investiert ist, stark litten, konnten sich hochwertige Büroimmo- bilien bisher gut behaupten.

Bei der Auswahl geeigneter Objekte spielt aber nicht nur die Lage eine Rolle. Wichtig ist ebenfalls, solvente Mieter für die Immobilien zu finden. Auch hier punktet der Fonds, denn die typischen Mieter des Fonds sind bonitätsstarke internationale Konzerne, der öffentliche Sektor und Dienstleister.

Für die Zukunft dürfte der Fonds daher gut gerüstet sein.

(UBS)

