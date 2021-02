Professionelle Diversifizierung durch Bitcoin & Co.

Die absolute Performance dieser digitalen Assets hat die von Aktien, Immobilien oder Rohstoffen in den letzten Jahren immer wieder übertroffen. Wirft man einen Blick auf das Sharpe-Ratio von Bitcoin von ca. 2,7, noch (!) stellvertretend für den gesamten Krypto-Markt, zeigt sich ein asymmetrisches Risikoprofil. Das heißt, dass die erzielte Rendite das entstandene Volatilitätsrisiko gut kompensiert.

Doch digitale Assets erleben auch eine hohe Volatilität mit täglichen Schwankungen von bis zu 40 Prozent. Zudem gibt es neben dem bekannten Bitcoin hunderte andere Kryptowerte, die mittelfristig höhere Renditen versprechen.

Die Korrelationen zwischen einzelnen digitalen Werten innerhalb des Blockchain Marktes (also zwischen den liquiden Kryptoweren wie Bitcoin, Polkadot oder IOTA) ist in den letzten Monaten stark gesunken. Die Performance einzelner digitaler Assets weicht teilweise erheblich von der von Bitcoin ab. Investitionen in Krypto- Assets sollten also ebenfalls gut diversifiziert sein und von erfahrenen Experten aktiv verwaltet werden.

Auf diese Weise reduzieren Anleger Risiken auf der Ebene einzelner Krypto-Projekte und partizipieren somit stärker am Gesamtmarkt. Der jeweils optimale Mix aus digitalen Assets und die aktive Absicherung der Positionen sind entscheidend für eine stabile und langfristige positive Gesamtperformance.

INVAOS AKTIV VERWALTETE KONTEN FÜR DIGITALE ASSETS

INVAO verwaltet für Anleger solche Konten mit digitalen Assets, damit diese professionell am erwarteten Wertzuwachs des gesamten Blockchain-Marktes partizipieren können, mit geringerer Volatilität und mit konstanterer Performance.

Die Blockchain-Vermögenswerte werden direkt in den Konten der Investoren verwaltet, so dass diese die Zugriffskontrolle vollständig behalten und ohne dass INVAO die digitalen Assets abheben kann.

Neben dem durch INVAO täglich optimierten Portfoliomix werden alle jeweils investierten Positionen durch Softwaresysteme gegen Kursverluste abgesichert. Die Handelsstrategien sind so konzipiert, dass sie für die verwalteten Positionen automatisiert zwischen Short, Neutral und Long umschichten, um Renditen unabhängig von den Marktbedingungen zu ermöglichen.

Die INVAO Managed Accounts eignen sich für professionelle Anleger, die die Chancen der neuen Blockchain-Anlageklasse in ihren Portfolios nicht verpassen wollen und gleichzeitig einen regelmäßigen Kapitalzuwachs in Form von weniger volatilen Renditen anstreben.

