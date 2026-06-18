Principal AM: „Emerging Markets Debt High Income Fund“

Principal Asset Management® hat kürzlich den „Finisterre Emerging Markets Debt (EMD) High Income Fund“ mit einem Startkapital von 100 Millionen US-Dollar aufgelegt. Der Fonds gewährt Anlegern Zugang zu einer differenzierten Anleihenstrategie in Schwellenländern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ertragsmaximierung aus einem diversifizierten Portfolio aus Staats-, Unternehmens- und lokalen Anleihen in Schwellenländern. Der Fonds stützt sich auf einen bewährten Research-Prozess, der darauf abzielt, extreme makroökonomische und Kreditrisiken zu begrenzen.

Ein differenzierter Ansatz für Schwellenländeranleihen

Im Gegensatz zu traditionellen, benchmarkorientierten EMD-Strategien basiert der Fonds auf einem proprietären Framework, das die zentralen Performance-, Liquiditäts- und Volatilitätsdimensionen der einzelnen EMD-Vermögenswerte bewertet. Der Fonds verfolgt das Ziel, die Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein moderates Volatilitätsprofil beizubehalten, das historisch in einem annualisierten Bereich von 3–5 % liegt. Die Portfolioduration wird in der Regel im Bereich von 3 bis 4 Jahren gehalten, was eine strukturelle Ausrichtung auf eine kürzere Duration im Vergleich zu breiten EMD-Indizes widerspiegelt.

Der Fonds wird von Damien Buchet, Chief Investment Officer bei Principal Finisterre, und Christopher Watson, Senior Portfolio Manager, verwaltet. Principal Finisterre ist die spezialisierte Investmenteinheit innerhalb von Principal Asset Management, die sich ausschließlich der Entwicklung von EMD-Investmentlösungen widmet.

Eine bewährte Strategie

Der Fonds ist darauf ausgelegt, einen diversifizierten Ertragsstrom zu liefern, und zielt auf attraktive Carry-Gelegenheiten bei in harten Währungen denominierten Staats- und Unternehmensanleihen sowie auf eine sorgfältige Auswahl von Lokalwährungsanlagen ab, die das attraktivste Verhältnis von „Carry zu Volatilität“ aufweisen. Die Strategie ist langfristig orientiert. Sie zielt darauf ab, im gesamten EMD-Universum Erträge durch eine selektive Wertpapier- und Länderpositionierung zu erzielen, die auf makroökonomischem Research und Kredit-Research basiert.

Die Strategie beruht auf der Überzeugung, dass Erträge der primäre Treiber für langfristige Renditen bei EMD sind, während Kapitalgewinne weniger vorhersehbar sind. Anstatt zu versuchen, das Markt-Timing zu optimieren oder Drawdowns aktiv zu verwalten, legt der Fonds seinen Schwerpunkt auf die Ertragsdiversifizierung und ein moderates Duration-Exposure, was in der Vergangenheit zu resilienteren Erholungsmustern nach Phasen von Marktstress geführt hat.

„Im heutigen Umfeld konzentrieren sich Anleger angesichts der anhaltenden Volatilität bei Zinsen, Währungen und Risikoanlagen zunehmend auf die Beständigkeit und Zuverlässigkeit von Erträgen“, sagte Damien Buchet, CIO von Principal Finisterre. „Schwellenländeranleihen bleiben einer der wenigen Bereiche, die wirklich attraktive Renditen bieten. Nichtsdestotrotz nimmt die Streuung zwischen Ländern und Emittenten zu, was Selektivität und Research entscheidend macht.“

Die Strategie zielt darauf ab, Renditen durch Erträge zu sichern, wobei ein disziplinierter, uneingeschränkter Anlageprozess zum Einsatz kommt. Seit 2019 steht Anlegern damit eine ertragsstarke EMD-Strategie mit solider Erfolgsbilanz zur Verfügung – mit annualisierten Nettorenditen von über 6 % seit Auflegung, die in speziellen institutionellen Portfolios, während der herausfordernden Phase von 2020–2023 erzielt wurden.

Fundierte Recherche, starke Investmentüberzeugungen

Der Fonds profitiert zudem von der umfassenden Research-Plattform von Principal Finisterre, die mehr als 70 staatliche Emittenten abdeckt und tiefgreifenden Research zu Unternehmen in Kern- und opportunistischen Sektoren bietet. Das Team wählt Wertpapiere auf Basis seiner Investmentüberzeugungen aus, ohne Bezugnahme auf einen bestimmten Index. Entsprechend der Ausrichtung des Teams auf höhere Renditen liegt die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios typischerweise im Bereich von B+ bis BB+, wobei laufende Renditen von 6–9 % über einen Marktzyklus hinweg angestrebt werden.

Das Portfolio wird mit einem High-Conviction-Ansatz zusammengestellt und umfasst in der Regel 100–150 Emittenten. Zudem kombiniert es Diversifizierung mit einem thematischen Ansatz zur Ertragsgenerierung, der von sektoralen oder makroökonomischen Dynamiken inspiriert ist. Das Team behält eine aktives Mindset bei und zögert nicht, Risiken zu reduzieren, sobald sich bei einem Emittenten ein signifikantes Makro- oder Solvenzrisiko abzeichnet.