Primus Valor-Fonds ICD 12 R+ leistet reguläre Auszahlung in Höhe von 3,5 Prozent

Damit erfolgt auch die diesjährige Auszahlung im Einklang mit den ursprünglichen Prognosen und erhöht die Gesamtauszahlung seit Fondsstart auf 6,5 Prozent.

Der ICD 12 R+ ist mit nunmehr fast 1.400 Wohneinheiten an zwölf bundesweiten Standorten voraussichtlich ausinvestiert. Das bisher aufgebaute Portfolio profitiert nicht nur von einer breiten regionalen Streuung, sondern auch von attraktiven Ankaufskonditionen und langfristig gesicherten, günstigen Finanzierungssätzen. Zuletzt wurde im Mai 2025 eine Liegenschaft in Würzburg erworben. Das Konzept „Renovation Plus“ zeigt sich hierbei im selektiven Ankauf und in den geplanten Maßnahmen zur Wertsteigerung: Von einer Investitionssumme in Höhe von rund 13 Mio. Euro entfällt ein mittlerer siebenstelliger Betrag auf Modernisierungen und Aufwertungen – ein klares Bekenntnis zur Substanzverbesserung und nachhaltigen Wertschöpfung.

„Der ICD 12 R+ zeigt, wie stabil unser Modell aus breiter Diversifikation, aktiver Wertschöpfung und gezielter Standortwahl in Kombination mit der Nutzung antizyklischer Chancen im aktuellen Umfeld funktioniert“, so Sascha Müller, Geschäftsführer der Fondsgesellschaft. „Dass wir diesen Weg mit unserem jüngsten Investment ICD 14 R+ konsequent weitergehen, bestätigt der starke Start des Fonds: Bereits über 300 Wohneinheiten an vier Standorten konnten seit dem Vertriebsbeginn im Februar 2025 erworben werden.“