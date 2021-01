ODDO BHF Polaris Dynamic* – Fokus auf Qualitätsaktien

Mit seinem konsequent an Qualität orientierten Anlagestil bietet der ODDO BHF Polaris Dynamic* eine Aktienanlage, die auch in Krisenzeiten langfristige Ertragschancen eröffnet. Der Fondsberater Nils Bosse Parra von der mehrfach als bester Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichneten ODDO BHF Trust GmbH steuert die Aktienquote des Fonds aktiv in einer Bandbreite von 70 bis 100 Prozent. Bei zunehmend überhöhten Bewertungen kann er das Portfolio antizyklisch gegen das Risiko eines fallenden Aktienmarkts absichern.

Entscheidend für den Anlageerfolg der ODDO BHF Polaris-Fonds ist der klare Fokus auf Qualitätsaktien. „Unter Qualitätsunternehmen verstehen wir Firmen, die hohe Kapitalrenditen, klar definierte Wettbe- werbsvorteile, strukturell hohe Wachstumsraten und eine angemessene Bewertung aufweisen“, erläutert Jan Viebig, CIO der ODDO BHF AG. „Im aktuellen Umfeld achten wir insbesondere auf die Widerstands- fähigkeit gegen konjunkturelle oder externe Schocks.“

Dabei meiden wir Unternehmen mit hohen Kreditrisiken und geringen Eigenkapitalrenditen. Wir suchen nach Unternehmen mit einem strukturell hohen Gewinnwachstum, die von langfristigen Wachstums- trends profitieren.“ Dazu zählen aussichtsreiche Trends wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Medizintechnik, E-Commerce, bargeldloses Bezahlen sowie steigende Konsumausgaben in Schwellen- ländern, deren Ausschöpfung Teil des Erfolgskonzeptes des ODDO BHF Trust-Teams ist.

(ODDO BHF ASSET MANAGEMENT)

Drei Fragen an Nils Bosse Parra, Portfolio-Berater des ODDO BHF Polaris Dynamic

Seit Jahresbeginn hat der ODDO BHF Polaris Dynamic sich robust entwickelt und zwischenzeitliche Verluste schnell wieder wettgemacht. Was war das Erfolgsrezept?

NILS BOSSE PARRA: In dieser Krise hat sich unser antizyklischer aktiver Ansatz ausgezahlt. Einzelne Sektoren wie Tourismus oder die Energiewirtschaft haben überproportional gelitten. Andere Branchen, insbesondere Unternehmen mit einem digitalen Geschäftsmodell und Pharmawerte, konnten stabile und manchmal sogar steigende Gewinne und Cashflows ausweisen. Während ein passiver Investor in einem solchen Marktumfeld in Unternehmen mit überholten Geschäftsmodellen investieren muss, suchen wir nach globalen Marktführern mit transparenten und strukturell wachsenden Geschäftsmodellen.

Wird das auch dann funktionieren, wenn sich die Märkte wieder erholen?

NILS BOSSE PARRA: Wir sind davon überzeugt, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die strukturelle Wachstumschancen aufweisen und gerade deshalb langfristig einen Mehrwert für den Aktionär schaffen. Auch nach der Krise werden sich bestimmte Unternehmen, Sektoren und Länder unterschiedlich schnell erholen. Gerade dann kommt es auf eine tiefe fundamentale Analyse einzelner Unternehmen an.

Wie ist der Fonds aktuell positioniert?

NILS BOSSE PARRA: Unser Portfolio ist grundsätzlich langfristig ausgerichtet. Viele Unternehmen in unserem Fonds sind Gewinner in ihren Branchen, oft handelt es sich um Unternehmen in Märkten mit wenig Konkurrenz. Diese Wettbewerbsvorteile ermöglichen es ihnen nach unserer Analyse, ihre Marktposition zu schützen und über lange Zeit außerordentlich hohe Kapitalrenditen zu erzielen.