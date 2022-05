NORSK Impact Investing startet Kooperation mit der Stiftung Stay

Die NORSK Impact Investing gGmbH startet die erste Kooperation seit ihrer Gründung durch die NORSK Deutschland AG im Dezember 2021. Mit einem Sponsoring in Höhe von 10.000 Euro unterstützt die gemeinnützige Gesellschaft die Projekte der „Stiftung Stay für multiplikative Entwicklung“. Die in Stuttgart ansässige Stiftung verbessert mit Ausbildungsprogrammen für die Ärmsten der Armen die wirtschaftliche Situation in den Ländern der Äquator-Region. Dafür initiiert und stärkt sie Netzwerke von Sozialunternehmern vor Ort und trägt so zur Entstehung autarker Wirtschaftsstrukturen bei.

Paco Wieland, Mitglied der Geschäftsführung der NORSK Impact Investing gGmbH: „Für NORSK sind erfolgreiches Unternehmertum und gesellschaftliche Verantwortung untrennbar miteinander verbunden. Daher bauen wir unser soziales Engagement zielgerichtet aus, indem wir weitere Kooperationen mit gemeinnützigen Organisationen anstoßen und vielversprechende Initiativen identifizieren. So auch geschehen bei unserem jüngsten Engagement für die Stiftung Stay: Deren Konzept einer langfristigen Entwicklungszusammenarbeit auf Basis eines sozioökonomischen Empowerments der lokalen Bevölkerung hat uns auf Anhieb überzeugt. Mit der Kooperation leisten wir einen weiteren aktiven Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele.“

Jürgen Hofer, Head of Philanthropy der Stiftung Stay: „Wir von Stay glauben an die schöpferische Kraft von Unternehmertum. Durch unsere Arbeit wollen wir Entrepreneure in Afrika dabei unterstützen, auf der Grundlage ihrer Einbindung in die sozialen Strukturen vor Ort und ihrer fachlichen Expertise nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Skalierbarkeit dieser Modelle, um eine möglichst große Anzahl von Menschen zu erreichen. Wir freuen uns sehr, mit NORSK einen starken Partner gewonnen zu haben, der uns künftig bei der unternehmerischen Entwicklungsarbeit unterstützen wird.“

Seit 2013 verfolgt die gemeinnützige Stiftung Stay das Ziel, von Armut betroffene Menschen zu befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und ökonomisch unabhängig zu agieren. Im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit stehen Ausbildungsprogramme, die den Teilnehmenden berufliche Kenntnisse vermitteln und ein eigenes Einkommen ermöglichen. Eingebettet sind diese Bemühungen in das Konzept der Stay Alliances. Dabei handelt es sich um landesweite Netzwerke von einheimischen Sozialunternehmern in Uganda, Ruanda und Kenia, die den rund 100 Mitgliedsunternehmen Zugang zu Best Practices und einem grenzüberschreitenden Wissensaustausch bieten. Gleichzeitig dienen die Netzwerke als Plattformen, um bereits bewährte Geschäftsmodelle und Förderprogramme mit Partnern zu teilen und damit deren Reichweite zu vergrößern.

(NORSK Deutschland AG)