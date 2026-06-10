Neuer Ankauf in Neutraubling stärkt Portfolio des Immobilienfonds ICD 14 R+

Durch den Ankauf erweitert Primus Valor das Portfolio des ICD 14 R+ mit einem Wohnobjekt (20 Einheiten) in einem gefragten Umfeld. Neutraubling profitiert von der Nähe zu Regensburg, einem der dynamischsten Wirtschaftsstandorte Bayerns, und einer anhaltend hohen Wohnraumnachfrage.

Das Gebäude aus dem Jahr 1961 soll im Rahmen der Renovation-Plus-Strategie modernisiert werden. Geplant sind ein Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster sowie die Zentralisierung der Elektrik. Die Maßnahmen schaffen die Basis für eine verbesserte Energieeffizienz und eine zeitgemäße technische Ausstattung. Die Lage in der Dresdener Straße bietet kurze Wege zu Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, medizinischer Versorgung und ÖPNV. Grün- und Freizeitflächen wie die Donauauen und der Guggenberger See erhöhen die Wohnqualität.

Der ICD 14 R+ ist nun mit dem Ankauf in Neutraubling an sechs bundesweiten Standorten investiert. Das Portfolio umfasstmittlerweile 383 Wohneinheiten mit über 20.000 Quadratmetern Gesamtfläche. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds liegt bei über 45 Millionen Euro.