Minenaktien brechen im Februar ein

Der Goldpreis lag zum Monatsende bei 1.826,65 US-Dollar pro Feinunze und ist damit im Gegensatz zum Januar um 5,3 Prozent gefallen. Bei Silber notierte der Preis im Februar ebenfalls niedriger als im Vormonat und beendete den Monat mit 20,94 US-Dollar pro Feinunze, ein Minus von 11,7 Prozent. „Die Sorge vor weiteren Zinsanhebungen der Zentralbanken drückt auf die Edelmetallpreise“, sagt Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.

Die Aktien der Minenbetreiber entwickelten sich parallel zu den Edelmetallen. „Die Edelmetallaktien der Minenbetreiber entwickelten sich im Februar sehr schwach. Dabei verzeichneten viele Werte regelrechte Einbrüche, was eine technische Erholung der Kurse in den ersten Märztagen ermöglichen könnte.“, so Siegel weiter.

Der Preis für Platin verbilligte sich im Februar gegenüber dem Vormonat um 6,1 Prozent und lag am Monatsende bei 955 US-Dollar pro Feinunze. Der Palladiumpreis sank ebenfalls zum Monatsende um 13,6 Prozent auf 1.435 US-Dollar pro Feinunze. „Trotz der angespannten geopolitischen Lage, läuft die Versorgung mit Platin und Palladium aus Russland nach wie vor problemlos“, so Siegel.

Und auch die Basismetalle entwickelten sich zum Monatsende Februar schwächer. Der Nickelpreis ist gegenüber dem Vormonat um 15,6 Prozent gesunken und schloss bei 24.815 US-Dollar. Blei verbilligte sich im abgelaufenen Monat um 2,7 Prozent auf 2.082 US-Dollar. Der Preis für Aluminium notierte ebenfalls mit 2.370 US-Dollar um 7,9 Prozent schwächer. Zink verbilligte sich um 11,1 Prozent auf 3.030 US-Dollar. Auch das Industriemetall Kupfer notierte um 2,5 Prozent niedriger als zuvor und schloss bei 8.843 US-Dollar. „Die schwache Entwicklung der Basismetallpreise spiegelt die gedämpften Erwartungen seitens der Anleger an die Weltkonjunktur wider“, so Martin Siegel.

Der Preis der Sorte Brent-Öl ist zum Ende des Monats Februar um 2,3 Prozent gesunken und hat den Monat mit 77,05 US-Dollar pro Barrel abgeschlossen. „Der relativ geringe Rückgang des Ölpreises deutet auf eine weltweit robuste Nachfrage nach Ölprodukten hin, sagt der Rohstoff-Experte.

(Stabilitas GmbH)