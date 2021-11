Matthew Beesley wird neuer Chief Investment Officer bei Jupiter

Er tritt damit die Nachfolge von Stephen Pearson an, der nach 35 Jahren in der Branche – und davon fast zwei Jahrzehnte bei Jupiter – in den Ruhestand geht. Matthew Beesley wird seine neue Position bei Jupiter im Januar 2022 antreten und zu Beginn eng mit Stephan Pearson zusammenarbeiten, um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten.

In seiner Funktion als CIO wird Beesley die Gesamtverantwortung für das Management aller Jupiter-Anlageexperten und -strategien in den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Asset tragen. Unterstützt von Jupiters achtköpfigem CIO-Team wird er auch die Aufsicht über die zugehörigen Bereiche haben, die das Rückgrat des Investmentprozesses von Jupiter bilden – einschließlich der speziellen Teams für Stewardship, Data Science, Handel und Performance-Analyse. Beesley wird außerdem Mitglied des Executive Committee und berichtet künftig an CEO Andrew Formica.

Mit fast 25 Jahren Erfahrung in der Investmentbranche kommt Matthew Beesley von Artemis zu Jupiter, wo er seit April 2020 als CIO tätig ist. Davor war er von 2017 bis 2020 Head of Investments bei GAM Investments, wo er für das Management und die Aufsicht der Anlagestrategien verantwortlich war, die von Teams in Europa, Asien und den USA verwaltet wurden. Vor seiner Tätigkeit bei GAM war Beesley als Head of Global Equities bei Henderson für ein Team verantwortlich, das beträchtliche Vermögenswerte in globalen, internationalen (World ex US) und sozial verantwortlichen Anlagestrategien verwaltete. Beesley ist Mitglied des Anlageausschusses des Church of England Pension Boards und berät bei der Verwaltung von über 4 Milliarden Dollar an ethisch investiertem Pensionsfondsvermögen.

Andrew Formica, Chief Executive Officer bei Jupiter sagt: „Die Rolle des CIO ist von entscheidender Bedeutung für die Erreichung unserer strategischen Ziele, da er für unsere dynamische, aktiv getriebene Investmentkultur bei Jupiter verantwortlich zeichnet. Die Tatsache, dass wir eine so hochkarätige Persönlichkeit wie Matthew Beesley für uns gewinnen konnten, ist ein Beweis für unser talentiertes Fondsmanagementteam und die anhaltende Attraktivität der Marke Jupiter für einen immer vielfältigeren, globalen Kundenstamm. Matthew Beesley teilt unser Engagement für durch aktives Management erzielte Renditen und genießt einen wohlverdienten Ruf als effektive und inspirierende Führungskraft. Wir sind überzeugt, dass wir unter seiner Leitung weiterhin starke Anlageergebnisse für unsere Kunden erzielen werden.

Ich freue mich darauf, Matthew Beesley bei uns willkommen zu heißen, damit er uns durch die nächste Phase unserer Entwicklung führen kann. Gleichzeitig möchte ich auch Stephen Pearson meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. Mit seiner starken Führung, seiner klaren Vision und seinem unermüdlichen Einsatz für die Kunden hat er unser Fondsmanagementteam stets weiter vorangebracht. Wir wünschen ihm nach einer langen und erfolgreichen Karriere im Fondsmanagement alles Gute für die Zukunft.“

Matthew Beesley sagt: „Ich freue mich darauf, die Nachfolge von Stephen Pearson anzutreten, während sich das Unternehmen weiterentwickelt, wächst und sich anpasst, um sicherzustellen, dass wir weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und die überragende Anlageperformance liefern, für die Jupiter bekannt ist.“

(Instinctif Partners)