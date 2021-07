Sechsfache Verstärkung: Jupiter erweitert Expertise im Bereich nachhaltiges Investieren

Jupiters Fondspalette im Bereich Nachhaltigkeit bietet Kunden eine Auswahl an differenzierten Anlageoptionen mit dem gemeinsamen Ziel, durch langfristiges nachhaltiges Investieren attraktive Renditen zu erzielen. Im Zuge einer Neuausrichtung der Strategie zu Beginn des Jahres wurde Abbie Llewellyn-Waters zum Head of Sustainable Investing ernannt und arbeitet mit Rhys Petheram, Leiter des Environmental Solutions Teams, zusammen.

Im Rahmen der Neueinstellungen verstärkt Maiken Anderberg das Global Sustainable Equity Team als Aktienanalystin. Nachdem Maiken bereits 2018 ein Praktikum im Sustainable Investing Team von Jupiter absolviert hatte, kehrt sie nun in einer neuen, permanenten Rolle zurück und arbeitet eng mit Abbie Llewellyn-Waters und dem Analysten Freddie Woolfe zusammen, wobei sie sich auf die Jupiter Global Sustainable Equities Strategie konzentriert. Diese wurde 2018 lanciert und bietet Kunden eine Alternative zu globalen Mainstream-Aktien, indem sie finanzielle Renditen mit positiven ökologischen und sozialen Renditen kombiniert. So können Anleger am Wandel zu einer nachhaltigeren Welt teilhaben.

Noelle Guo bezieht die neu geschaffene Position der Aktienanalystin, Environmental Solutions, wo sie den gesamten Aktienbereich von Jupiters Environmental Solutions Produktpalette abdeckt. Sie unterstützt damit Fondsmanager Jon Wallace und berichtet an Rhys Petheram. Noelle Guo verfügt über acht Jahre Erfahrung im Aktien-Research und war zuvor als Investment Analyst bei Pictet Asset Management sowie als Senior Research Associate bei AB Bernstein tätig.

Darüber hinaus wird Laura Conigliaro zur Analystin, Environmental Solutions, ernannt. Sie ist bereits 2019 als Mitglied des Governance- und Nachhaltigkeitsteams zu Jupiter gestoßen und wird in das Environmental Solutions Team wechseln, wo sie direkt mit dem Fixed-Income-Spezialisten Rhys Petheram zusammenarbeitet. Dabei konzentriert sie sich insbesondere auf die Analyse von Fixed-Income-Titeln sowie das Nachhaltigkeitsresearch. Bevor sie zu Jupiter kam, hatte Laura Conigliaro diverse Positionen bei der Inter-American Development Bank und der Nachhaltigkeitsmanagement-Beratung Critical Resource inne.

Die Environmental Solutions-Fondspalette von Jupiter mit den beiden Fonds Jupiter Global Ecology Growth und Jupiter Global Ecology Diversified sowie den britischen Onshore-Vehikeln verfügt über einen insgesamt 33-jährigen Track Record und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 890 Millionen Pfund. Die strategische Ausrichtung sieht Investitionen in Unternehmen vor, die sich vorsätzlich mit der Entwicklung von Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme bei den wichtigsten Umweltthemen beschäftigen.

Des Weiteren vollzieht Jenna Zegleman einen internen Wechsel und wird zum Investment Director, Sustainable and Impact Strategies ernannt. Zegleman kam 2018 als Produktspezialistin zu Jupiter und wird das Team fortan in der Kundenbetreuung über die gesamte Produktpalette im Nachhaltigkeitsbereich hinweg unterstützen.

Zusätzlich zu den Ernennungen im Investmentbereich verstärken Anisha Arora und James Kearns das Governance- und Sustainability-Team von Jupiter. Anisha Arora ist Ökonomin und Strategin für Schwellenländer und verfügt über 10 Jahre Erfahrung im Sell-Side-Research sowie Buy-Side-Asset-Management. Sie kommt von Allianz Global Investors und hat Erfahrung in der Anwendung von ESG-Aspekten auf makroökonomische Analysen sowie auf den Investmentprozess hinsichtlich Staatsanleihen. James Kearns kommt von BNP Paribas, wo er zunächst im Bereich CSR innerhalb der Abteilung Global Markets tätig war, bevor er zum Sustainable Finance Analyst ernannt wurde.

Abbie Llewellyn-Waters, Head of Sustainable Investing, sagt: „Im Zuge der globalen Pandemie ist es wichtiger denn je geworden, die Klimakrise zu bekämpfen, die soziale Ungleichheit zu überwinden und eine nachhaltige Zukunft zu fördern. Durch Investitionen in Unternehmen, die im Rahmen unserer Global Sustainable Equities und Environmental Solutions Strategien einen nachhaltigen Wandel anführen, können wir unseren Kunden eine Reihe attraktiver und wirklich innovativer Lösungen anbieten, die positive Ergebnisse für den Planeten, die Gesellschaft und den Profit liefern.“

Stephen Pearson, CIO von Jupiter, fügt hinzu: „Wir freuen uns über die Ernennungen im Team, die es uns ermöglichen, Jupiters Nachhaltigkeitsangebot weiter auszubauen, weiterhin innovativ zu sein und auf unserer langen Tradition des nachhaltigen Investierens aufzubauen. Mit der hinzugewonnenen Investmentexpertise können wir unsere Kernstrategien im Bereich nachhaltiges Investieren gezielt stärken.“

(INSTINCTIF PARTNERS)