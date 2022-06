Luxemburgs Ministerium der Finanzen setzt mit wegweisender Partnerschaft zur Förderung des Klimaschutzes auf Schroders und BlueOrchard

Die Initiative wird sich mit Klimaschutz, Klimaanpassung sowie Schutz von Wasser und biologischer Vielfalt insbesondere auf die Umwelt konzentrieren. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Investitionen aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor über ein innovatives, in Luxemburg ansässiges Finanzierungsinstrument zu kanalisieren. Dieses wird dazu beitragen, die Finanzierungslücke bei der Klimafinanzierung zu schließen.

Der globale Vermögensverwalter Schroders und sein Spezialist für Impact-Investments BlueOrchard wurden in einem internationalen Ausschreibungsverfahren ausgewählt. Schroders wird als AIFM 2 das Portfolio- und Risikomanagement übernehmen, während BlueOrchard zum Investmentmanager für die Klimaschutzstrategie ernannt wurde. Diese zielt darauf ab, in Lösungen zu investieren, die u.a. die Umweltziele des Pariser Abkommens und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) adressieren.

„Für unsere gemeinsame Zukunft ist es entscheidend, dass wir die Probleme des Klimawandels und des Umweltschutzes sowohl national als auch international adressieren. Als führender internationaler Finanzplatz und Drehscheibe für Investmentfonds ist Luxemburg in einer einzigartigen Position für die Mobilisierung von Kapital, mit dem wir diese wichtigen Themen angehen können. Mit der neuen Partnerschaft verstärken wir unser langfristiges Engagement für Blended Finance und tragen zur Entwicklung einer neuen Strategie bei, die nachhaltige Investitionen unterstützt und zu resilienten Volkswirtschaften in Schwellenländern beiträgt“, sagte die luxemburgische Finanzministerin, Yuriko Backes.

„Dieses wegweisende Mandat wird uns dabei helfen, Klima- und Umweltschutzmaßnahmen in jenen Märkten weiter zu beschleunigen, in denen wir die größte Wirkung erzielen können. Wir sind stolz darauf, dass die luxemburgische Regierung unsere Expertise in innovativen Blended-Finance-Strategien anerkannt hat. Wir freuen uns darauf, den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel gemeinsam mit unseren Partnern voranzutreiben, deren Ziele eng mit unseren eigenen übereinstimmen“, sagte Philipp Müller, CEO von BlueOrchard.

„Schroders in Luxemburg ist stolz darauf, vom Ministerium der Finanzen als Verwaltungsgesellschaft ausgewählt worden zu sein. Schroders ist seit über 30 Jahren erfolgreich in Luxemburg vertreten und bietet eine breite Palette von Vermögensverwaltungsprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen an. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BlueOrchard und die Partnerschaft mit der luxemburgischen Regierung, um diese innovative Strategie auf den Markt zu bringen“, sagte Finbarr Browne, CEO Schroder Investment Management (Europe).

Es besteht ein enormer Bedarf, den Klimawandel und die Umweltzerstörung zu bekämpfen. Dabei herrscht eine besondere Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln für nachhaltige Investitionen, insbesondere in Schwellenländern.

(BlueOrchard Finance Ltd)