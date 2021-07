Unzählige Klimaschutzkonferenzen gingen ins Land, doch den Worten fehlten zu lange auch die ent- sprechenden Taten. Heute sieht es anders aus. Ob China, die USA oder Europa: Klimaschutz wird ernst genommen. Auf den Finanzmarkt umgemünzt bedeutet dies: Im Bereich Klimaschutz liegen immense Chancen für Investoren. Dieser Meinung ist auch Jan Sobotta, Leiter Wholesale Deutschland, Österreich

& Liechtenstein bei Swisscanto Asset Management International S.A. in Frankfurt.

Der Trend zur Dekarbonisierung ist ins Rollen gekommen. Politische Statements und Aktivitäten nehmen kontinuierlich zu. Beispiel China: Bis vor wenigen Jahren lag auf dem Energieträger Kohle und dem entsprechenden Ausbau von Kraftwerken das Hauptaugenmerk. Nun will das Reich der Mitte bis 2060 CO2-Neutralität er- reichen.

Die USA nehmen den Klimaschutz jetzt auch wieder von oberster Stelle aus ernst und in Europa stehen ebenfalls sehr viele Zeichen auf Grün. „Aus unserer Sicht ist die Dekarbonisierung der globale Trend schlechthin und aus Investorensicht gehören Klimaschutz-Investments zu den chancenreichsten im 21. Jahrhundert“, sagt Jan Sobotta, Leiter Wholesale Deutschland, Österreich & Liechtenstein bei Swisscanto

Asset Management International S.A. in Frankfurt.

Es ist davon auszugehen, dass neben dem regulatorischen Druck auch der Druck von Investorenseite weiterhin stark zunehmen wird, sodass sich Unternehmen, die ihre Emissionen nicht reduzieren, mit steigenden Kapitalkosten konfrontiert sehen. Die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und die Dekarbonisierung ist für Unternehmen und Investoren daher künftig unverzichtbar, wenn Risiken und Chancen für die Geschäftsmodelle bewertet werden sollen.

Folgerichtig bietet der Wandel große Chancen denjenigen Unternehmen, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Herstellungsmethoden einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen leisten. „Darum investieren wir mit unserem Klimaschutz-Fonds, dem Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate, in eben diese Unternehmen, die den Trend hin zu einer emissionsärmeren Welt durch geeignete Lösungsbeiträge unterstützen. Dadurch leistet unser Fonds einen Beitrag, um das Wirtschaftswachstum von den CO2-Emissionen zu entkoppeln. Anleger profitieren dadurch nicht nur von attraktiven Renditen, sondern können auch einen aktiven Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Klimaziels leisten“, so Sobotta.



Investments in die Dekarbonisierung beziehungsweise in den Klimaschutz sind sehr vielschichtig. Es geht hier nicht nur um erneuerbare Energien, obwohl diese selbstverständlich einen wichtigen Faktor dar- stellen, sondern auch um die Themen Mobilität und den Gebäudebereich. Denn diese Themen nehmen ebenfalls einen großen Raum unseres Lebensbereichs ein. Gerade bei Gebäuden ist die Erreichung von CO2-Neutralität extrem anspruchsvoll. Von deutlich besserer Isolierung bis zur Ersetzung von Ölhei- zungen gibt es ein immenses Spektrum, welches über die kommenden Jahrzehnte zu hohen Investitionen führt. „Wir sehen hier mit den größten Nachholbedarf innerhalb des Klimaschutz-Themas und damit auch für Anleger interessante Opportunitäten“, meint Sobotta.

Elektromobilität ist in die nächste Phase eingebogen. Höhere Reichweiten der Batterien, Wasserstoff als Energiespeicher und eine generell wachsende Akzeptanz führen dazu, dass Investoren hier interessante Anlagechancen identifizieren können. Und obwohl im vergangenen Jahr zahlreiche Solar- und Wind- als auch Wasserstoffwerte extrem gut performten, stehen sie erst am Anfang einer Erfolgsgeschichte, die man auch als nächste industrielle Revolution bezeichnen kann. So ist die weiterführende Energiespeicherung der kommende wichtige Faktor, um das Thema der erneuerbaren Energien zu forcieren. „Das sind nur einige Beispiele, die uns für Klimaschutz Investments optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Investoren sollten aus Diversifikationsgründen prinzipiell Fondslösungen bevorzugen, denn einzelne Aktienwerte neigen speziell in diesem Bereich zu erhöhter Volatilität“, sagt Sobotta abschließend.

