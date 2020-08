Klein und dynamisch

In vier dieser sieben Jahre lag die Outperformance im zweistelligen Bereich. In den fünf Jahren, in denen der Small Cap-Index schlechter abschnitt, war der Vorsprung des MSCI Europe hingegen nur einstellig.¹

WACHSTUMSDYNAMIK DER NEBENWERTE

Diese Index-Performance-Vergleiche zeigen, dass Nebenwerte tendenziell stärker wachsen als mittlere und größere Unternehmen. Das liegt nicht zuletzt an ihrer Fähigkeit, schnell in Nischenmärkte zu investieren und dort weiter zu expandieren. Ihr organisches Wachstum schlägt das von großkapitalisierten Unternehmen, die hier an Grenzen stoßen. Hinzu kommt, dass das Management kleiner Firmen stärker unternehmerisch arbeitet und schneller auf Innovationen und die Anforderungen des Marktes reagieren kann. Sucht man nach Gründen für die Underperformance kleinerer Unternehmen, so fällt auf, dass sie häufig einen zyklischen Charakter haben und von nur einem Produkt abhängen. Sie reagieren infolgedessen schneller und sensibler auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung als Großunternehmen, die nicht selten starke Marktpositionen innehaben und daher weniger unter einem Abschwung leiden.

AUS KONVENTIONELL WIRD NACHHALTIG

Auch im Umfeld europäischer Small Caps suchen Investoren inzwischen nachhaltige Portfoliobausteine. Der Indexanbieter MSCI hat auf diesen Trend reagiert und ein nachhaltiges Börsenbarometer geschaffen: den MSCI Europe Small Caps SRI S-Series Index. Für die Transformation des traditionellen in den SRI-Index² verwendet MSCI sein hauseigenes ESG-Research und entsprechende Unternehmensratings.

BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5 % Capped UCITS ETF

ISIN: LU1291101555

Wie lauten Konzept und Zielsetzung des ETFs?

Ziel des ETFs ist die Nachbildung des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5 % Capped (NTR) Index.

Der Index besteht vornehmlich aus niedrigkapitalisierten Aktien, die in Europa emittiert wurden. Die Zusammensetzung des Net Total Return Index wird jedes Quartal überprüft.

Auf Basis welcher Regeln wird Nachhaltigkeit als Investmentziel umgesetzt?

Auf der Grundlage nachhaltiger Kriterien und Werte schließt der Indexanbieter MSCI unter Berücksich- tigung von drei Toleranzgrenzen zunächst einige Unternehmen und Geschäftsmodelle aus. Hersteller sogenannter kontroverser Waffen sowie konventionelle Öl- und Gas-Produzenten werden grundsätzlich ausgeschlossen. Eine minimale Toleranz gilt für Unternehmen, die maximal fünf Prozent ihrer Erträge mit Produkten oder Dienstleistungen wie beispielsweise der Herstellung von Tabak oder Munition für Schuss- und Handfeuerwaffen im zivilen Bereich erzielen. Bei Produzenten und Anbietern von Alkohol, Glückspiel, genveränderten Organismen, Erwachsenenunterhaltung und konventionellen Waffen liegt diese Toleranz- grenze mit 15 Prozent etwas höher. Unter den verbliebenen Unternehmen wählt MSCI in einem Best-in-Class-Ansatz diejenigen mit den höchsten ESG-Werten aus, also Unternehmen, die in überdurchschnitt- licher Weise Umweltaspekte (Environment), soziale Fragen (Social) und Kriterien der Unternehmens- führung (Governance) berücksichtigen.

Wie unterscheidet sich der ETF von vergleichbaren Investmentmöglichkeiten?

Der von BNP Paribas Asset Management aufgelegte ETF ist der erste auf dem Markt, bei dem sozial verantwortliches Investieren für das Aktiensegment „europäische Nebenwerte“ im Mittelpunkt steht.

Der Zusatz „S-Series“ steht für strengere Umsatzgrenzen bei Ausschlüssen von Unternehmen, deren Tätigkeit unmittelbar mit fossilen Brennstoffen in Zusammenhang steht. BNP Paribas Easy bildet eine Indexvariante mit einer Gewichtungsobergrenze in Höhe von fünf Prozent pro Titel ab, um eine Konzentrationdes Indexportfolios zugunsten von Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung zu vermeiden.

