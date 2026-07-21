KI, Bitcoin & Biotech: Warum dieser Fonds den Trends oft einen Schritt voraus ist

Eine Möglichkeit können aktiv gemanagte Fonds sein, die auf mehrere Zukunftsthemen gleichzeitig setzen. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds verfolgt genau diesen Ansatz. Statt kurzfristigen Börsenhypes hinterherzulaufen, sucht das Fondsmanagement nach Unternehmen, die langfristig von Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung oder dem demografischen Wandel profitieren.

Dabei geht es nicht nur um bekannte Namen. Zwar gehörten Unternehmen wie Nvidia oder Palantir frühzeitig zum Portfolio, doch der Fonds investiert auch in weniger bekannte Firmen aus der Halbleiterbranche sowie in innovative Biotechnologie- und Gesundheitsunternehmen, die aus Sicht des Managements überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen.

Für viele Privatanleger spielt jedoch nicht nur die Rendite, sondern auch das Risiko eine entscheidende Rolle. Deshalb setzt der Fonds auf eine breite Streuung. Rund 70 Aktien werden durch Anleihen, alternative Anlagen und eine Beimischung von Bitcoin ergänzt. So sollen Chancen verschiedener Zukunftsmärkte genutzt werden, ohne das gesamte Vermögen von der Entwicklung eines einzelnen Unternehmens abhängig zu machen.

Nach Angaben von ACATIS erzielte der Fonds seit seiner Auflegung eine durchschnittliche Wertentwicklung von rund 14,1 Prozent pro Jahr. Auch im laufenden Jahr 2026 liegt er bislang im Plus. Vergangene Wertentwicklungen sind jedoch kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte und an die großen Zukunftstrends glaubt, findet mit einem breit aufgestellten, aktiv gemanagten Fonds eine Alternative zum Kauf einzelner Aktien. Gerade für Anleger, die nicht täglich die Börsen verfolgen möchten, kann ein solcher Ansatz interessant sein.

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds (WKN A1H72F) ist über Banken, Fondsplattformen und Online-Broker in Deutschland erhältlich.