Janus Henderson: exklusive Vertriebsvereinbarung mit HSBC

DNA umfasst ein global diversifiziertes Portfolio mit rund 50 High-Conviction-Aktien, ausgerichtet auf strukturelle Trends, die die Märkte von morgen prägen. Der Fonds wurde als Lösung für die wachsende Besorgnis der Anleger entwickelt, dass die Performance zunehmend von einer kleinen Gruppe von Unternehmen bestimmt wird.

Der Fonds verfolgt einen dynamischen und innovativen Ansatz für globale Aktien und sucht über traditionelle Fonds und Indizes hinaus nach neuen Chancen und Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Ein proprietärer Optimierungsprozess wird eingesetzt, um Verzerrungen zu minimieren und die Diversifizierung zu verbessern.

Unter der Leitung der erfahrenen Portfoliomanager Richard Clode und Nick Harper nutzt DNA das globale Expertenteam von Janus Henderson in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Immobilien, Schwellenmärkte, Nachhaltigkeit und natürliche Ressourcen. Damit bietet der Fonds Zugang zu einem breiten Exposure in verschiedene Sektoren, Marktkapitalisierungen und Regionen. Richard Clode wird das thematische Konzept über alle Anlageteams hinweg vorantreiben, während Nick Harper für die Optimierung des Portfolios verantwortlich sein wird. Dieser Ansatz spiegelt den Anspruch von Janus Henderson wider, innovative Lösungen anzubieten, die Kunden dabei helfen neue Alphaquellen inmitten einer sich wandelnden globalen Dynamik zu erschließen.

DNA nutzt Themen als Leitfaden für die Ideenfindung und konzentriert sich dabei auf sieben transformative Bereiche – intelligentere Automatisierung, Mobilität, Veränderungen im Lebensstil, Langlebigkeit, Biotechnologie, Souveränität und Netto-Null 2.0 –, um Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial zu identifizieren. Während diese Themen den strategischen Rahmen bilden, erfolgt die Aktienauswahl Bottom-up und auf Basis von Überzeugungen. Der Fonds stützt sich auf die besten Ideen der erfahrenen Stock Picker von Janus Henderson, die auf wichtige Wachstumstrends abgestimmt und zu einem ausgewogenen globalen Aktienportfolio kombiniert werden.

Richard Clode, Portfolio Manager bei Janus Henderson, sagt: „Als wir uns an die Konzipierung des DNA-Fonds machten, wollten wir die wahre DNA von Janus Henderson nutzen – nämlich die differenzierte und bewährte Expertise unserer Teams bei der Aktienauswahl. Durch die Bündelung der besten Ideen unserer Investmentteams haben wir ein High-Conviction-Portfolio aufgebaut, das darauf ausgelegt ist, die herausragenden Performer abzubilden, die den Großteil der globalen Aktienrenditen ausmachen. Auf diese Weise wollen wir schon heute die Gewinner von morgen identifizieren.“

Ali Dibadj, Chief Executive Officer von Janus Henderson, kommentiert: „Diese innovative Vereinbarung mit HSBC über die gemeinsame Entwicklung und den Vertrieb von Produkten spiegelt unser gemeinsames Bekenntnis wider, den Kunden an erste Stelle zu setzen. Durch die Kombination der globalen Reichweite von HSBC mit der umfassenden Anlageexpertise von Janus Henderson können wir ein differenziertes Angebot bereitstellen, das Anlegern hilft, sich in der sich ständig verändernden Marktlandschaft von heute zurechtzufinden. Dies unterstreicht auch unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf die individuellen Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind.

Seit über 90 Jahren hilft Janus Henderson seinen Kunden, das Rätselraten beim Investieren zu vermeiden. DNA ist eine weitere einzigartige Möglichkeit, wie wir unsere Kunden – und die Kunden von HSBC – dabei unterstützen, ihre Anlageergebnisse zu verbessern.“

Lavanya Chari, Head of Wealth and Premier Solutions, HSBC, sagt: „Die globalen Aktienmärkte bleiben eine wichtige Anlageklasse für Anleger, die Erträge aus transformativen Themen erzielen möchten, die die Zukunft der Weltwirtschaft prägen. Durch aktiv verwaltete und gut diversifizierte globale Aktienstrategien ermöglicht diese Zusammenarbeit mit Janus Henderson unseren Kunden, neue Anlagechancen über KI hinaus zu entdecken und gleichzeitig das Risiko einer Portfoliokonzentration zu mindern.“