Investieren mit hohem „IQ“ im Vordergrund

Welchen Ansatz verfolgen Sie beim Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable?

JAN SOBOTTA: Das Investieren mit einem hohen „IQ“ steht im Vordergrund. IQ bedeutet: positiver Impact und enorme Qualität. Als positiven Impact verstehen wir, dass Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zur Erreichung der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen leisten. Und beim Faktor Qualität achten wir darauf, dass die Rendite der Unternehmen ihre Kapitalkosten übersteigt. Eine tiefe Verschuldung sowie ein gutes Management sind zudem wichtige Faktoren. Mit diesem hohen IQ als Gesamtziel entsteht aus unserer Sicht ein wirklich nachhaltiges Portfolio.

Inwieweit unterscheidet sich der Fonds von Mitbewerbern beziehungsweise was macht ihn aus?

JAN SOBOTTA: Bei all unseren Sustainable-Fonds liegt die gewichtete Kohlenstoffintensität jetzt schon mindestens 50 Prozent tiefer als beim jeweiligen Vergleichsindex, da die CO2 intensiven Unternehmen ohne Klimastrategie konsequent gemieden werden. Nicht investiert wird etwa in die Förderung fossiler Energieträger, in den Betrieb fossiler Kraftwerke, in Airlines oder in Hersteller von Automobilen und Flugzeugen. Zudem verfolgen wir seit diesem Jahr die Einhaltung des Pariser Klimaziels bei allen unseren aktiv verwalteten Fonds.

Wie konnten Sie so gute Performances erreichen und wie wird sich der Fonds weiterentwickeln?

JAN SOBOTTA: Swisscanto Invest hat aus den Sustainable Development Goals sechs Anlagethemen abgeleitet: Energie, Mobilität, Ressourcen, Gesundheit, Finanzen und Wissen. Diese Kategorien zusammen mit dem gesamten IQ-Anlageprozess und unseren Ausschlusskriterien stehen für den Erfolg des Fonds. Wir sind optimistisch, mit dieser Ausrichtung auch künftig erfolgreich zu sein.

Für welche Investoren eignet sich der Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable?

JAN SOBOTTA: Da es sich um einen puristischen Nachhaltigkeitsfonds handelt, kommt er für Investoren infrage, die wirklich verantwortungsbewusst und zukunftsgerichtet anlegen möchten. Das Produkt eignet sich somit als Basisinstrument im Portfolio und als Sparplan für Vermögensaufbau sowie Altersvorsorge aufgrund der breiten globalen Ausrichtung.

www.swisscanto.com