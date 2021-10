Institutionelle Immobilienfonds – Investoren steht breites Angebot offen

Ein Drittel der Fonds ist nach Art8 der Offenlegungsverordnung als nachhaltig klassifiziert – Tendenz stark steigend. Drei Fonds sind Impact Fonds (Art. 9).

Die Ratingagentur Scope hat das Angebot an institutionellen Immobilienfonds in Deutschland erfasst. An der Umfrage haben 24 Asset Manager mit zusammen 116 Immobilienfonds und einem geplanten Eigenkapital-Zielvolumen von mehr als 40 Mrd. Euro teilgenommen.

Mehr als die Hälfte der 116 Fonds fokussiert sich rein auf deutsche Objekte. Rund ein Drittel hat einen breiteren Investitionsfokus auf Europa. Mit deutlichem Abstand folgen Fonds mit globalem Investmentfokus.

Bezogen auf die Nutzungsarten bildet das Segment Wohnen mit 29% des Eigenkapital-Zielvolumens und 41 Fonds den größten Anteil. Das Angebot an Wohnimmobilieninvestments wuchs in den letzten Jahren stetig und stark (siehe dazu auch Scope Veröffentlichung vom 16.09.2021).

In die Nutzungsart Büro investieren nur 16 Fonds. Aufgrund der großen Volumina beträgt ihr Anteil am gesamten Eigenkapital-Zielvolumen dennoch 27%. 33 Fonds bzw. 23% des Eigenkapital-Zielvolumens investieren gemischt in mehrere Nutzungsarten.

91 der 116 Fonds haben Angaben zur Renditeerwartung gemacht. Die prognostizierte Rendite der Immobilienfonds liegt überwiegend in einem Band zwischen 3,5% und 4,0% (BVI) bzw. 6,0% und 8,0% (IRR) und damit unter Berücksichtigung des Risikoprofils weiterhin auf einem vergleichsweise attraktiven Niveau. Mehr als die Hälfte der Fonds hat Ziel-Ausschüttungsrenditen in einer Bandbreite zwischen 3,0% und 4,5%.

Das vielfältige Angebot ist aus Investorensicht zum einen erfreulich, zum anderen jedoch auch mit erhöhtem Aufwand im Zuge der Fondsselektion verbunden. Die Komplexität in der Fondsauswahl wird darüber hinaus durch die unterschiedlichen ESG-Merkmale und -Strategien deutlich erhöht.

So werden zum Beispiel immer mehr Produkte als Artikel 8-Produkte klassifiziert. Aktuell sind es rund ein Drittel. In einem Jahr soll der Anteil den Angaben der Anbieter zufolge bereits auf über 60% ansteigen.

Als sogenannte Artikel 9-Produkte („Impact Investing“) sind derzeit nur drei der 116 Fonds klassifiziert. Scope erwartet auch hier künftig deutlich mehr Angebot. Besonders CO2-Reduktion oder der öffentlich geförderte Wohnungsbau dürften dabei mögliche Strategien sein.

(Scope Analysis GmbH)