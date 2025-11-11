IBB platziert erfolgreich vierten Social Bond

Die Emission des IBB Social Bonds traf auf starkes Interesse, vornehmlich aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Über 40 Investoren beteiligten sich an der Transaktion und über 90 % des Anleihevolumens wurden dezidiert nachhaltigen Investoren zugeteilt. In Bezug auf Anlegertypen lag der Schwerpunkt neben Banken auch auf Zentralbanken und öffentlichen Institutionen.

Der IBB Social Bond wurde durch ein Konsortium, zu dem die Deutsche Bank, Crédit Agricole, DekaBank, LBBW sowie Helaba gehörten, am Markt platziert. Die Anleihe mit der ISIN DE000A3828P6 wird ab dem 12.11.2025 im Regulierten Markt der Börse München zugelassen sein. Die Mindeststückelung beträgt 100.000,00 Euro.

Weitere Informationen zum IBB Social Bond erhalten Sie in der Rubrik Investor Relations. Alle Informationen zum Thema Nachhaltigkeit in der IBB können hier ingesehen werden: