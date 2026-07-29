Amundi erweitert sein Angebot an Themen-ETFs:

Amundi erweitert sein Themen-ETF-Angebot um zwei neue Lösungen für Investoren, die ein gezieltes Engagement in den Bereichen Speicherchips und Rechenzentren wünschen: den Amundi Global Memory Chips UCITS ETF und den Amundi Global Data Center UCITS ETF.[1]

Mittelzuflüsse von 17 Mrd. Euro in 20252 und ein ähnlich hoher Betrag im ersten Halbjahr 2026[2] unterstreichen die Dynamik im Bereich von Themen-ETFs, die durch diverse Trends angetrieben wird. Anleger engagieren sich hier mit größerer Selektivität und mit einem Fokus auf langfristige Überzeugungen.

Die beiden neuen ETFs sollen einen Zugang zu strukturellen Wachstumschancen bieten, die sich aus dem langfristigen technologischen Wandel ergeben. Sie werden zu einem Zeitpunkt aufgelegt, zu dem die rasante Verbreitung künstlicher Intelligenz und erhebliche Investitionen von Technologieunternehmen die Nachfrage sowohl nach Infrastruktur als auch nach Komponenten für die digitale Wirtschaft beschleunigen.[3]

Der Amundi Global Memory Chips UCITS ETF zielt darauf ab, ein Engagement in der Schlüsseltechnologie zu bieten, die den Datenengpass im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) beseitigt. Er ermöglicht einen gezielten Zugang zu Unternehmen weltweit, darunter in den USA und Korea, die von der Nachfrage nach Datenspeicherlösungen und KI-Infrastruktur sowie vom derzeitigen Angebots-Nachfrage-Ungleichgewicht profitieren, das die Preise für Speicherchips stützt.

Der Amundi Global Data Center UCITS ETF zielt darauf ab, ein Engagement in Unternehmen zu bieten, die im gesamten Ökosystem und entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Rechenzentren tätig sind, einschließlich der Bereiche Stromversorgung, Kühlung, Netzwerke und digitale Infrastruktur. Es zeichnet sich ab, dass der Bedarf an Rechenleistung, Speicherplatz und Konnektivität weiter steigt, weshalb dieses Thema von erheblichen positiven Impulsen profitieren sollte.

Die beiden neuen Strategien ergänzen das Angebot an Amundi-Themen-ETFs, wobei ein weiterer Ausbau in den kommenden Monaten infolge der wachsende Nachfrage von Kunden nach fokussierten und innovativen Lösungen erfolgen soll. Thematisches Investieren wird auch für Privatanleger und digitale Vermögensverwaltungskanäle immer attraktiver, da es ein Engagement in langfristigen Trends ermöglicht, die die Wirtschaft der Zukunft prägen, und gleichzeitig einen engeren Bezug zum Alltag, zu persönlichen Interessen und Überzeugungen herstellt.

Benoit Sorel, Leiter des Geschäftsfelds ETF & Indexing bei Amundi: „Themen-ETFs werden sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren zunehmend genutzt, um spezifische langfristige Überzeugungen mit größerer Selektivität zum Ausdruck zu bringen. Diese beiden neuen Strategien sind darauf ausgelegt, einen gezielten Zugang zu Marktsegmenten zu bieten, die die nächste Innovationswelle vorantreiben könnten. Sie sind die jüngste Ergänzung einer ehrgeizigen Roadmap für unser Angebot an Themen-ETFs, das wir im weiteren Verlauf dieses Jahres ausbauen werden.“