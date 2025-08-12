HKA stellt die Führungsstruktur neu auf

Sabine Lahmann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fonds- und Finanzdienstleistungsbranche. Zuletzt war sie in leitender Funktion innerhalb einer Asset-Management-Gruppe tätig, unter anderem als Vorständin und Geschäftsführerin verschiedener verbundener Gesellschaften. Frühere Stationen umfassen eine siebenjährige Geschäftsleitungsfunktion bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf Wohnimmobilien- und Private-Equity-Fonds sowie über zehn Jahre in der Konzernentwicklung eines Hamburger Emissionshauses. Bei der HKA leitet sie künftig das Portfoliomanagement offener Fonds.

Friedhelm Uloth bringt umfassende Erfahrung in der Immobilienfinanzierung und im Transaktionsmanagement mit. Bereits von Mai 2019 bis August 2020 war er als Assetmanager bei der HKA tätig, bevor er als Senior Transaktionsmanager bei IMMAC bis Februar 2025 komplexe Investmentprojekte begleitete. Frühere berufliche Stationen umfassten verschiedene leitende Funktionen in Banken und spezialisierten Finanzunternehmen. In seiner aktuellen Rolle bei der HKA übernimmt er das Portfoliomanagement geschlossener Fonds.

Tim Ruttmann ist innerhalb der Geschäftsführung für das Risikomanagement verantwortlich. Das nun vollständig besetzte Trio steht für Kontinuität, fachliche Kompetenz und strategische Weiterentwicklung. Ziel ist es, renditestarke Kapitalanlagen mit hoher Sicherheit und regulatorischer Präzision zu gestalten.

„Mit Frau Lahmann und Herrn Uloth verstärken zwei erfahrene Fachleute unsere Geschäftsführung. Gemeinsam mit Herrn Ruttmann bilden sie ein schlagkräftiges, zukunftsorientiertes Team“, sagt Mechthild Mösenfechtel, Vorständin der IMMAC Holding AG, der Muttergesellschaft der HKA.

„Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit in einem erfahrenen Team und darauf, Prozesse und Strategien im Sinne unserer Investoren weiterzuentwickeln“, ergänzt Sabine Lahmann.

Friedhelm Uloth betont: „Die Rückkehr zur HKA bedeutet für mich Verantwortung und Ansporn zugleich. Ich sehe großes Potenzial in der Weiterentwicklung unserer Fondsangebote.“