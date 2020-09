Hidden Champions Tour 2020: Against All Odds

Dass es die 13. Veranstaltungsreihe dieses Tour-Klassikers ist, will Organisator Jürgen Dumschat trotzdem nicht als schlechtes Omen gewertet wissen. Er ist zuversichtlich, dass die Tour planmäßig stattfinden wird. Für alle Eventualitäten ist aber sicherheitshalber eine Alternativlösung skizziert.

Sollte zum Beispiel die Mindestabstandsregel noch gelten und dafür sorgen, dass an einzelnen Standorten die Teilnehmerzahl limitiert werden muss, so gibt es bereits Absprachen mit Mein Geld-TV, um die Vor- träge für alle, die keinen Platz ergattern können, aufzuzeichnen.

Sollte bis Ende August immer noch ein Veranstaltungsverbot herrschen, würde in diesem Extremfall die Tour in den Mai 2021 verschoben werden. Doch daran will Dumschat bislang noch gar nicht denken.

Bis zuletzt beschäftigte ihn vielmehr die Selektion der Teilnehmer für die Tour. Schließlich wurden durch die extremen Entwicklungen seit Mitte Februar eine Reihe von Interessenten ausgesiebt.

Wer in der Krise einen hohen Drawdown erleidet, sollte seinen Fonds erst dann präsentieren, wenn die Aufholung des Verlustes in vernünftiger Relation zur Höhe des Drawdowns erfolgt. Doch dies ist aktuell meist noch Spekulation, so dass sich die Auswahl vor allem auf Fonds konzentrierte, die deutlich weniger als ihresgleichen verloren haben. „Es ist nun mal eine Binsenweisheit, dass Anleger nach einer Krise eher defensive Fonds bevorzugen, weil sie während oder nach einer Hausse zu offensiv angelegt haben“, erläutert Dumschat. Er weiß, wovon er spricht. Rund 140 Fonds hat er in den vergangenen zwölf Jahren präsentiert. Und auch in diesem Jahr sind wieder sechs Fonds am Start, die mit unterschiedlichen Konzepten für Kurzweil sorgen und die Besucher mit guten Ideen versorgen.

Alternative Konzepte: Ja! Rentenlastige Fonds: Fehlanzeige!



(JÜRGEN DUMSCHAT)

DIE TERMINE DER TOUR

26.08.2020 in Frankfurt

02.09.2020 in Hamburg

09.09.2020 in München

17.09.2020 in Düsseldorf

23.09.2020 in Berlin

Anmeldung über www.aecon24.de