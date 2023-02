Goldman Sachs Asset Management meldet Closing des West Street Global Growth Partners I Fonds

Goldman Sachs Asset Management („Goldman Sachs“) gab das Final Closing des West Street Global Growth Partners („der Fonds“) bekannt.

Der Fonds, der mit 5,2 Milliarden US-Dollar eingesammeltem Kapital schloss, ist der erste Direct Private Markets Fonds für Anlagen in wachstumsstarke Unternehmen mit sehr guter Marktpositionierung und zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen. Mit diesem Fonds führt Goldman Sachs seine langjährige firmeneigene Growth Investing Strategie fort.

Der Fonds übertraf das anfängliche Fundraising-Ziel und erreichte schließlich 5,2 Milliarden US-Dollar, was Zeichnungen in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar seitens einer vielfältig, weltweit zusammengesetzten Gruppe aus institutionellen und privaten Anlegern umfasst sowie wesentliche Beteiligungen von Goldman Sachs und seinen Mitarbeitern. Damit zählt der Fonds zu den größten je aufgelegten First-Time Growth-Equity Fonds.

Der Fonds wird durch die Growth-Equity-Sparte von Goldman Sachs Asset Management gemanaged, die von Darren Cohen, Nishi Somaiya und Stephanie Hui aus New York, London und Hongkong geleitet wird. Sie führen eines der größten Growth-Equity-Teams weltweit, das eine tief verankerte lokale Marktpräsenz in den USA, Europa und Asien mit sektorübergreifenden Kompetenzen und Expertise vereint. Dem Team ist es über diverse Marktzyklen und fortwährend wechselnde Marktumfelder hinweg gelungen, konstante Renditen zu erzielen. Es wird die weitreichenden Netzwerke und Ressourcen von Goldman Sachs dafür nutzbar machen, differenzierte Anlagechancen zu identifizieren und die Portfoliounternehmen bei der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle, der Erweiterung ihrer geographischen Präsenz und einer langfristigen Wertschöpfung zu unterstützen.

Julian Salisbury, Chief Investment Officer im Asset & Wealth Management von Goldman Sachs, kommentiert: „Goldman Sachs hat eine jahrzehntelange Tradition, die führenden Gründer dieser Welt zu unterstützen und erhebliche Ressourcen dafür einzusetzen, damit sie sich entwickeln können und in ihrem Bereich maßgebliche Geschäftsmodelle aufbauen können.

Wir sind überzeugt, dass das Innovationstempo von Unternehmen aus dem Firmentechnologie-, Finanztechnologie-, Gesundheits- und Konsumgütersektor so schnell nicht nachlassen wird. Und wir freuen uns darauf, eng mit den Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten, um sie erfolgreich durch volatile Phasen zu steuern und die nächsten Wachstumsetappen zu erreichen.

Unser globales Team stützt sich auf die weitreichenden Netzwerke und guten Beziehungen von Goldman Sachs und ist damit bestens positioniert, um einzigartige Chancen zu erkennen und für die Anleger einen Mehrwert zu generieren. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren, die im Rahmen dieses ersten Fonds mit uns kooperieren.“

Der Fonds strebt Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen mit einem Durchschnittsvolumen von 50 Millionen US-Dollar an und wird primär in die Early- bis Mid-Stage-Segmente des Growth-Equity-Markts investieren. Vor dem Hintergrund der umfassenden globalen Fachkompetenz, der starken Wettbewerbsposition und der großen Anlageerfahrung des Teams sind die Zielsektoren des Fonds Firmentechnologie, Finanztechnologie, sowie der Gesundheits- und Konsumgütersektor.

Das Team wird seine Erfahrung und Perspektive aus der Goldman-Sachs-Plattform heraus nutzen, um disruptive Stärken und Trends innerhalb der genannten Sektoren frühzeitig zu erkennen und Anlagechancen zu schaffen. Dies macht das Goldman Sachs Team zu einem Partner der Wahl für Gründer und CEOs von führenden Wachstumsunternehmen.

Der Fonds nutzt die firmeneigene Betriebsplattform von Goldman Sachs, den „GS Value Accelerator“, um gemeinsam mit Portfoliogesellschaften transformative Geschäfte aufzubauen und Wertzuwachs zu erzielen. Der Value Accelerator umfasst ein globales Netzwerk operativer Berater und Experten, die die Unternehmen mit Blick auf Steigerung ihrer Umsätze, operative Exzellenz, digitale Transformation, Talentstrategien und ESG-Optimierung unterstützen können.

West Street Global Growth Partners hat bereits in eine Reihe von Unternehmen aus unterschiedlichen Regionen und Branchen investiert – darunter 4G Clinical, ein führendes Unternehmen auf dem Markt für Randomisierung und Trial Supply Management, AlphaSense, ein Softwareunternehmen im Market-Intelligence-Bereich, Exotec, ein Anbieter robotergestützter Lagersysteme, Fortanix, eine Multi- und Hybrid-Cloud-Sicherheitsplattform, Locus Robotics, ein Anbieter proprietärer Lösungen für die Lagerautomatisierung, MegaRobo, ein chinesischer Anbieter robotergestützter Life-Sciences-Lösungen, Starling Bank, eine digitale Challenger-Bank mit Sitz in Großbritannien, und Xempus, eine deutsche Vertriebsplattform für betriebliche Altersversorgung und Lebensversicherungen.(1)

(1) Fünf größte Fondstransaktionen nach Investitionskosten 2022 und drei größte Fondstransaktionen nach Investitionskosten 2021.

(Goldman Sachs)