Strategische Partnerschaft: Goldman Sachs Vintage Funds und Deutschlands größter öffentlicher Pensionsfonds BVK investieren weltweit in Real Estate Secondaries

Ziel der Kooperation ist die Auflage eines dedizierten Investmentfonds für Immobilien-Sekundärmarkttransaktionen in Höhe von 300 Millionen Euro. Der Fonds wird weltweit sowohl in traditionelle Immobilien-Kommanditbeteiligungen als auch in komplexere strukturiertere und nicht-traditionelle Sekundärmarkttransaktionen investieren, um Fonds-Initiatoren („General Partners“) sowie Anlegern („Limited Partners“) in illiquiden Immobilienanlagen Liquidität bereitzustellen. Universal Investment Luxembourg wird die BVK-Struktur verwalten, über die sie das Fonds-Engagement eingegangen ist.

Der letzte reine Immobiliensekundärmarktfonds von Goldman Sachs schloss im Jahr 2020 mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 2,75 Milliarden US-Dollar und hatte bis zum 31. Dezember 2021 55 Transaktionen abgeschlossen. Der Großteil des Kapitals wurde nach den Marktverwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie eingesetzt.

Igor Ostrowski, Managing Director bei Goldman Sachs, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit der BVK zusammenzuarbeiten, einem aus unserer Sicht führenden Immobilieninvestor. Dieser Fonds baut auf unserer langjährigen Erfahrung im Bereich des Immobiliensekundärmarkts auf, ein Marktsegment, in dem wir seit 2010 mehr als 6 Milliarden US-Dollar in über 75 Transaktionen investiert haben. Der Fonds ermöglicht der BVK den Zugang zu einem attraktiven Segment des Sekundärmarktes, das sich kontinuierlich entwickelt und ein beträchtliches Wachstum verzeichnet. Wir sind davon überzeugt, dass die BVK von unserer starken Marktposition profitieren wird, angetrieben durch die umfassende globale Immobilienexpertise von Goldman Sachs, unserer Größe in diesem Marktsegment sowie der Fähigkeit, Transaktionen mit Geschwindigkeit und -Abschlusssicherheit durchzuführen.“

Manuel Wormer, Head of Global Real Estate Investment Management bei der BVK, sagt: „Die Investitionen in Sekundärimmobilien etablieren sich schnell als fester Bestandteil in großen institutionellen Immobilienportfolios. Die Diversifizierung, die diese Strategie über verschiedene Objekttypen und Altersklassen hinweg bietet, stellt eine Bereicherung für unser Immobilienportfolio dar. Zudem führt das strukturell starke Marktumfeld dazu, dass General Partners und Limited Partners weiterhin nach Liquiditätslösungen suchen werden. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Goldman Sachs angesichts ihrer etablierten Plattform und ihrer langjährigen Erfahrung im Sekundärmarkt.“

Markus Bannwart, Head of Alternative Investments Solutions bei Universal Investment, sagt: „Institutionelle Investoren legen weiterhin einen stärkeren Fokus auf alternative Anlagen und diversifizieren ihre Portfolios in diesem Bereich weiter. Wir freuen uns sehr, die Fondsdienstleistungsplattform für diese Anlageformen zu sein, da sie unsere Kompetenz und unseren effizienten Umgang mit sehr komplexen Strategien unter Beweis stellen.“

(Instinctif Partners)