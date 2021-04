Globale ESG-Champions für verantwortungsvolle Performance

SO KOMMT DIE NACHHALTIGKEIT INS PORTFOLIO

Während wir beim Start des EB-Öko-Aktienfonds im Jahr 1991 schlicht Unternehmen ausgeschlossen haben, die nicht mit kirchlichen Werten vereinbar waren, wurden diese Kriterien später verfeinert, erweitert und objektiviert. Heute orientiert sich unser Fondsmanagement bei der Aktienauswahl und im Risikomanagement an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, SDGs) und am Pariser Klimaschutzabkommen (CO₂-Reduktion). Aus einem globalen Auswahluniversum werden zunächst Unternehmen mit einer negativen SDGBilanz entfernt. Die verbleibenden Unternehmen analysieren wir sowohl mit quantitativen als auch mit qualitativen Methoden und erstellen eine Rangfolge für die Auswahl in ein wirkungsorientiertes Portfolio (Impact Investment).

AUSWAHL GLOBALER ESG-CHAMPIONS

Mit den Spitzenreitern investieren Anleger nur in Unternehmen, die entweder sektorführend in ökologischer Nachhaltigkeit sind (Environmental Leader, Beispiel: EssilorLuxottica, Frankreich, globaler Augenoptik- Konzern), sich stark auf die Erhöhung von Nachhaltigkeit konzentrieren (Environmental Progress, Beispiel: NTT Data Corp, Japan, Digitalisierung zum Beispiel von Universitäten und Gesundheitswesen) oder einen hohen Zielerreichungsgrad in den ökologischen SDGs aufweisen (Environmental Impact, Beispiel: Xylem, USA, Pumpen und Wasseraufbereitung). Neben der Aktienauswahl setzt das Fondsmanagement auf Unternehmensdialoge, um die notwendige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.

AUSSCHLIESSLICH NACHHALTIG: EB-SIM

Als 100 %ige Tochter der größten deutschen Kirchenbank, der Evangelischen Bank eG, bietet der Vermögensverwalter EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) privaten und institutionellen Investoren ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-,

Anleihen- und Multi- Asset-Strategien sowie Real Assets (z. B. Wind-,

Wasser- und Solarenergieanlagen).