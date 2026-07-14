»Gefragtester Fonds« Juni 2026: AMUNDI TOP WORLD

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen – so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Juni 2026. Damit setzt der weltweit ausgerichtete Aktienfonds seine starke Serie fort und erhält die Auszeichnung bereits zum fünften Mal in diesem Jahr. Das Interesse der Anleger fiel in eine Marktphase, die weiterhin von mehreren Einflussfaktoren geprägt war: Nach dem starken ersten Halbjahr rückten neben der bevorstehenden Berichtssaison vor allem die weitere Zinspolitik von Fed und EZB, die Entwicklung der Inflation sowie die anhaltende Bewertung von Technologie- und KI-nahen Geschäftsmodellen in den Fokus. In diesem Umfeld blieb der AMUNDI TOP WORLD ein gefragter Anlegerliebling bei AVL.

Auch die Wertentwicklung des Fonds zeigt sich weiterhin positiv. Seit Jahresbeginn liegt der AMUNDI TOP WORLD mit 15,19 Prozent im Plus. Auf Sicht von drei Monaten beträgt der Wertzuwachs 10,94 Prozent, über sechs Monate 11,83 Prozent. Auch über längere Zeiträume weist der Fonds eine deutlich positive Entwicklung auf: Über fünf Jahre erzielte der AMUNDI TOP WORLD ein Plus von 106,65 Prozent, über zehn Jahre liegt die Wertentwicklung bei 254,69 Prozent (Stand 13.07.2026).

Der AMUNDI TOP WORLD investiert nahezu vollständig in Aktien. Die Aktienquote liegt aktuell bei 96,72 Prozent, ergänzt durch 3,26 Prozent Barmittel und 0,02 Prozent sonstige Positionen. Regional bilden die USA mit 58,53 Prozent weiterhin den klaren Schwerpunkt des Portfolios. Dahinter folgen Südkorea mit 8,53 Prozent, Irland mit 6,13 Prozent und Japan mit 5,88 Prozent. Damit bleibt der Fonds stark auf internationale Aktienmärkte ausgerichtet und kombiniert eine hohe Gewichtung US-amerikanischer Unternehmen mit ausgewählten Engagements in weiteren wichtigen Industrie- und Technologiemärkten.

Bei der Branchenverteilung nimmt der Bereich Informationstechnologie/Telekommunikation mit 26,04 Prozent den größten Anteil ein. Banken folgen mit 19,95 Prozent, Industrieunternehmen machen 16,31 Prozent des Portfolios aus. Die Struktur zeigt damit eine breite Streuung über verschiedene Wirtschaftsbereiche hinweg, wobei technologie-, kommunikations- und finanznahe Geschäftsmodelle eine wichtige Rolle spielen.

Bei Banken und Sparkassen kann beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent anfallen. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden.

„Die fünfte Auszeichnung in diesem Jahr zeigt, dass der AMUNDI TOP WORLD bei unseren Kunden weiterhin sehr gefragt ist“, sagt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Gerade in einem Marktumfeld, das von Zinsfragen, Technologieentwicklungen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt ist, setzen viele Anleger auf breit gestreute internationale Aktienfonds. Der AMUNDI TOP WORLD hat sich dabei einmal mehr als Anlegerliebling bei AVL bestätigt.“

Mehr Infos zum AMUNDI TOP WORLD

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juni 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

AMUNDI TOP WORLD

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aller Art investiert.

ISIN DE0009779736 JPMorgan Investment Funds – Japan Strategic Value Fund A

Aktienfonds, der hauptsächlich in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

ISIN LU0329204977 Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging Markets investiert.

ISIN LU2407913743