Franklin Templeton und Finanzguru setzen auf das neue Altersvorsorgedepot

Am 1. Januar 2027 fällt der Startschuss für eine der größten Reformen der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Mit dem neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepot (AV-Depot) hält der Kapitalmarkt endgültig Einzug in die Altersvorsorge. ETFs, Investmentfonds und weitere Wertpapierlösungen sollen künftig mit staatlichen Zuschüssen und steuerlichen Vorteilen den langfristigen Vermögensaufbau fördern. Die Branche steht längst in den Startlöchern – und die ersten Marktteilnehmer positionieren sich bereits.

Zu den Vorreitern zählt der globale Vermögensverwalter Franklin Templeton, der gemeinsam mit der Finanz-App Finanzguru eines der ersten digitalen Angebote für das neue AV-Depot entwickelt.

Franklin Templeton bringt seine Investmentexpertise in das AV-Depot ein

Die Kooperation verbindet zwei Welten: Franklin Templeton steuert seine jahrzehntelange Investmentkompetenz und seine Produktpalette bei, Finanzguru liefert den digitalen Zugang zu mehr als drei Millionen Nutzerinnen und Nutzern.

Ziel ist es, privaten Anlegern ab Januar 2027 einen unkomplizierten Einstieg in die staatlich geförderte Altersvorsorge zu ermöglichen. Das AV-Depot soll vollständig digital abgeschlossen und verwaltet werden können – genau dort, wo viele Menschen ihre Finanzen bereits organisieren.

„Mit Finanzguru haben wir einen starken Partner mit direktem digitalen Zugang zu einer neuen Generation privater Anlegerinnen und Anleger“, sagt Christian Machts, Head of Germany and Austria bei Franklin Templeton. Das neue Altersvorsorgedepot solle genau dort verankert werden, wo Anleger ihre finanziellen Entscheidungen treffen – einfach, digital und verständlich.

Mehr als nur ein Depot – eine neue Generation der Altersvorsorge

Für Franklin Templeton geht es dabei nicht nur um ein weiteres Anlageprodukt. Das Unternehmen sieht das AV-Depot als Chance, eine neue Generation von Anlegern frühzeitig für den langfristigen Vermögensaufbau am Kapitalmarkt zu gewinnen.

Mit einem weltweit verwalteten Vermögen von rund 1,7 Billionen US-Dollar zählt Franklin Templeton zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern der Welt. Diese internationale Investmenterfahrung soll nun in die Entwicklung einer modernen Vorsorgelösung für den deutschen Markt einfließen.

Die Investmentlösungen werden speziell auf die Anforderungen des neuen staatlich geförderten Vorsorgedepots abgestimmt. Dabei sollen Anleger von einer professionellen Vermögensverwaltung profitieren, ohne auf eine einfache digitale Nutzerführung verzichten zu müssen.

Finanzguru liefert den direkten Zugang zu Millionen Anlegern

Während Franklin Templeton die Kapitalmarktkompetenz einbringt, sorgt Finanzguru für den Vertrieb über seine digitale Plattform. Die App zählt nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Nutzer und gehört zu den am schnellsten wachsenden Fintechs Deutschlands.

Bereits heute verwalten Nutzer über Finanzguru ihre Konten, Versicherungen, Verträge, Budgets und Sparziele. Das AV-Depot soll künftig nahtlos in diese Finanzwelt integriert werden und die Altersvorsorge zu einem festen Bestandteil der persönlichen Finanzplanung machen.

Finanzguru-Gründer Alexander Michel sieht darin einen logischen nächsten Schritt: „Mit dem AV-Depot setzen wir gemeinsam auf ein Thema, das für unsere Nutzerinnen und Nutzer immer wichtiger wird: die eigene finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten und dafür auch den Kapitalmarkt zu nutzen.“ Ziel sei eine Lösung, die so einfach, digital und verständlich funktioniere, wie Nutzer es von Finanzguru gewohnt seien.

Jenny Johnson: „Ein echter Start für Deutschland“

Auch Franklin-Templeton-CEO Jenny Johnson bewertet die Einführung des Altersvorsorgedepots als wegweisend. Deutschland gehe damit einen wichtigen Schritt, um die private Altersvorsorge langfristig zu stärken.

Die zunehmenden Herausforderungen der gesetzlichen Rentensysteme seien weltweit zu beobachten. Umso wichtiger sei es, Menschen frühzeitig an den Kapitalmarkt heranzuführen.

Besonders hebt Johnson zwei Vorteile des neuen Modells hervor: die staatliche Förderung und die steuerfreien Erträge. Beides zusammen könne den Vermögensaufbau erheblich beschleunigen und den Zinseszinseffekt über viele Jahre optimal wirken lassen. Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: „Es ist wichtig, überhaupt am Kapitalmarkt zu sein.“

Der Wettbewerb um das AV-Depot hat begonnen

Noch bevor das neue Altersvorsorgedepot offiziell startet, beginnt bereits der Wettbewerb um die Gunst der Sparer. Franklin Templeton gehört zu den ersten internationalen Vermögensverwaltern, die sich gemeinsam mit einem führenden deutschen Fintech strategisch positionieren.

Die Kooperation zeigt, wohin sich der Markt entwickelt: klassische Investmentkompetenz trifft auf digitale Vertriebswege. Für Anleger bedeutet das einen einfachen Zugang zu einer staatlich geförderten Altersvorsorge – für die Branche eröffnet sich ein neuer Milliardenmarkt.

Ab 2027 dürfte deshalb nicht nur das AV-Depot selbst im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Frage, welche Anbieter die attraktivsten Investmentlösungen liefern. Franklin Templeton hat seinen Platz in diesem Rennen bereits frühzeitig markiert.