Finanzplatz Liechtenstein: Exzellenz bei Stabilität, Expertise und Service

Wer als unabhängiger Vermögensverwalter eine Depotbank aus Liechtenstein an seiner Seite weiss, profitiert von der politischen und wirtschaftlichen Stabilität, der guten Anbindung an den Europäischen Wirtschaftsraum, wie auch vom verlässlichen Regulierungsrahmen des Finanzplatzes.

Die LGT befindet sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein und betreut seit über 25 Jahren unabhängige Vermögensverwalter. Dafür bietet sie unter anderem massgeschneiderte Dienstleistungen, eine moderne Infrastruktur, persönliche Betreuung und Zugang zu einem globalen Netzwerk.

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Mein Geld Magazin

Mein Geld 05 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

