Federated Hermes lanciert Artikel 9-Sustainable Global Investment Grade Credit Fund mit Cornerstone Investor CCLA

Der Fonds wird von den Senior-Portfoliomanagerinnen Nachu Chockalingam und Orla Garvey gemeinsam verwaltet.

Der Fonds ist darauf ausgelegt, eine Gesamtrendite bei einem im Vergleich zur Benchmark reduzierten ökologischen Fußabdruck zu erzielen. Dieser wird mit Hilfe von Kohlenstoff-, Wasser- und Abfall-Fußabdruckmetriken berechnet.

Der Fonds benutzt nicht nur ein Ausschlussverfahren, sondern setzt zudem eine hohe Hürde für eine potenzielle Aufnahme von Unternehmen in das Portfolio. Hierbei kommen die hauseigenen ESG-Bewertungsmodelle sowie die Expertise des Teams zum Einsatz. Einerseits ist der Fonds auf nachhaltige Marktführer ausgerichtet, investiert aber andererseits auch in Emittenten, die im Bereich der Nachhaltigkeit eine deutliche Dynamik aufweisen.

Der Fonds entspricht Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) und gehört zu der Federated Hermes-Produktreihe „Sustainable“. Er folgt auf die Auflegung des Federated Hermes Sustainable Global Equity Fund im Jahr 2021. Diese Auflegungen sind Teil eines Projekts zur Segmentierung der Fondspalette, wodurch Kunden auf unkomplizierte Weise Fonds entsprechend ihrer Nachhaltigkeitsanforderungen auswählen können.

Der Fonds baut auf einer bewährten Beziehung zwischen Federated Hermes Limited und CCLA auf. Im vergangenen Jahr wurde das Credit-Team von Federated Hermes Limited von der CCLA beauftragt, als Portfoliomanager für zwei ihrer Fixed-Income-Fonds zu fungieren.

Ben Funnell, Head of Investment Solutions bei der CCLA, sagt: „Die Investment-Grade-Credit-Anlageklasse ist unserer Ansicht nach in den vergangenen 15 Monaten deutlich attraktiver bewertet worden und bietet nun eine ausreichende Sicherheitsspanne, die es uns erlaubt, zu investieren. Angesichts der aktuellen Einstiegsrenditen erwarten wir für diesen Sektor gute Realrenditen. Federated Hermes verfügt über beträchtliches Fachwissen in diesem Bereich und korrespondiert mit den Werten unseres Unternehmens und unserer Anleger in Bezug auf verantwortungsbewusstes Investieren.“

Nachu Chockalingam, Co-Portfoliomanagerin des Fonds, sagt: „Dieser Fonds vereint unsere langjährige, erfolgreiche Bilanz im Bereich Investment-Grade-Credit mit unserer speziellen Erfahrung und Innovation in den Bereichen Nachhaltigkeit und Stewardship. Diese beiden Ziele stehen nicht unabhängig nebeneinander; wir suchen nach Emittenten von Investment-Grade-Unternehmen, die ebenfalls der Zielsetzung folgen, die von ihnen potenziell verursachten Auswirkungen zu mindern beziehungsweise ihre positive Wirkung auf Mensch und Umwelt zu steigern. So bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert.“

Dan Churchouse, Head of UK Wholesale Distribution, sagt: „Wir sind erfreut, dass wir unsere Beziehung zur CCLA durch unsere Partnerschaft bei dieser Neuauflage weiter stärken können. Die Auflegung des Fonds erfüllt einen doppelten Zweck, da es sich um die erste Auflegung von Fixed-Income-Fonds innerhalb unserer nachhaltigen Produktpalette handelt und wir gleichzeitig auf die Anleger-Nachfrage nach einem globalen Investment-Grade-Fonds antworten. Während die Nachhaltigkeitsmerkmale und das Engagement-Rahmenwerk natürlich Kunden ansprechen werden, die bei ihren Investitionen einen Value-basierten Ansatz verfolgen wollen, sind wir überdies der Meinung, dass der Fonds zudem eine breite Anziehungskraft ausüben wird. Denn wir betrachten unser Scoring-Rahmenwerk als zusätzlichen Beitrag zur Erzielung von Renditen für unsere Kunden“.

