Erste reguläre Auszahlung von 3,25 Prozent für Wohnimmobilienfonds ICD 14 R+

Im Fokus steht der aktuelle Fonds ICD 14 R+, für den die erste reguläre Auszahlung in Höhe von 3,25 Prozent1 vorgesehen ist – nach derzeitiger Planung wird dies noch im Juli und somit wenige Wochen vor dem ursprünglich erwarteten Termin erfolgen.

Bereits im Frühjahr hatte der Vorgängerfonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) eine Auszahlung in Höhe von 3,5 Prozent1 vorgenommen – sogar einige Monate früher als zunächst erwartet. Damit stieg die Gesamtauszahlung des Fonds vorzeitig auf 10 Prozent1. Zugleich unterstreichen die Auszahlungen beider Fonds die Tragfähigkeit des antizyklischen Investitionsansatzes von Primus Valor: Der ICD 12 R+ agierte bereits in einer Marktphase mit teils deutlich zurückgegangenen Immobilienpreisen und verfolgte damit dieselbe strategische Grundidee wie der aktuelle ICD 14 R+. Die bisherige Entwicklung des ICD 12 R+ kann insofern auch als frühes Signal für das Potenzial dieses Marktumfelds und damit für die Fortsetzung der Strategie im ICD 14 R+ gewertet werden.

Fonds in einer fortgeschrittenen Phase ihres Lebenszyklus (Desinvestition) bewegen sich weiterhin in einem entsprechend sehr schwierigen Marktumfeld – gleichwohl sind in Einzelfällen Auszahlungen möglich. So leistete der ICD 8 R+ zuletzt im Mai eine Auszahlung in Höhe von 3 Prozent1. Für den neunten Fonds der Reihe (ICD 9 R+) ist zum Jahresende eine Auszahlung von rund 5 bis 8 Prozent1 geplant – vorbehaltlich der erfolgreichen Umsetzung der aktuell für 2026 vorgesehenen Objektverkäufe.

„Die vorgesehenen und bereits erfolgten Auszahlungen in verschiedenen Fondsphasen zeigen, dass unsere Investments auch in einem äußerst anspruchsvollen Marktumfeld für Bestandfonds handlungsfähig bleiben“, so Gordon Grundler (Vorstand der Primus Valor AG). „Die aktuelle Marktphase bringt zugleich große Herausforderungen und Chancen mit sich. Weil wir den Markt sehr genau beobachten und unser Portfolio präzise steuern, können wir vereinzelt wieder attraktive Verkäufe umsetzen und zugleich für unseren aktuellen Fonds – welcher sich noch bis Ende 2026 in der Platzierungsphase befindet – weiterhin interessante Einkaufsmöglichkeiten nutzen.“

1Auszahlungen in % der Kommanditeinlage, ohne Agio (vor Steuern); pro rata temporis