In Antizipation des Trends hin zum nachhaltigen Investieren hat sich La Francaise bereits früh entschie- den, dieses Wissen aufzunehmen und im Kern des Investmentprozesses zu positionieren. Heute ist das Knowhow für nachhaltiges Investieren vollständig in das gesamte Unternehmen integriert.

Die Welt ist im Wandel. Umwelt- und gesellschaftliche Risiken nehmen zu und damit auch die Bemühun- gen, sie zu bewältigen. Unser Ziel bei La Française ist es, Lösungen anzubieten. Denn der Klimawandel ist real. Ein „weiter so“ ist keine Option. Der Wandel hat längst begonnen und bietet uns die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Um den Klimawandel und dessen verheerende Wirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft abzumildern – faktisch 55 Gigatonnen CO2- Emissionen einzusparen – bedarf es mehr als Cleantech und Windkraft. Wirkung erzielen heißt Impact Investing! Mit gezielten Investitionen in globale Markt- und Branchenführer, die eine klare Strategie zur Kohlenstoffreduktion umsetzen, ist eine massive Reduktion von CO2-Emissionen möglich. Eine Reduktion, die nachhaltig quantifizierbar ist und Märkte verändert. Der CO2-Ausstoß eines Unternehmens ist nicht nur eine Reputationsfrage, sondern ein Wettbewerbsvorteil. Auf der anderen Seite birgt das Verharren im Kohlenstoffzeitalter reelle finanzielle Risiken für Investoren. Der Schlüssel zur Wertschaffung liegt daher in der Integration der ESGDaten in einen robusten Investmentprozess.

Der La Française LUX – Inf lection Point Carbon Impact Global (R C EUR, LU1744646933 und I C EUR, LU1523323605) ist ein globaler ESG-Aktienfonds, der branchenübergreifend schwerpunktmäßig in Large Caps investiert. Hierbei konzentriert sich die Investmentmanagerin Nina Lagron auf Unternehmen, die Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel bieten und ihren CO2-Ausstoß deutlich reduzieren wollen. Damit grenzt sich der Impact- Ansatz klar von konventionellen „Cleantech-Fonds“ ab, die in bereits „grüne“, CO2-arme Unternehmen investieren.

Ende Januar 2021 betrug der in Tonnen pro investierte Million Euro umgerechnete CO2-Ausstoß lediglich 33 Tonnen im Fonds, während es der MSCI-World-Index auf 126 Tonnen brachte.