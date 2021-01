Einfach und direkt in Nachhaltigkeit investieren: Green Bond ETFs

Anfang September betrat die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer ersten grünen Bundesanleihe über sechs Milliarden Euro den Green Bond-Markt. Ein weiterer Emittent mit Top-Bonität folgt nun: Denn fast ein Drittel des EU-Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro soll in Umweltschutzprojekte fließen. Deshalb plant die EU, in den kommenden sieben Jahren Green Bonds in einem Rekordvolumen von 225 Milliarden Euro zu platzieren – das entspricht dem globalen Emissionsvolumen grüner Anleihen des Jahres 2019. Damit wird die EU weltweit größter Green-Bond- Emittent und unterstreicht Europas Vorbildfunktion in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Anleger, die von diesem politischen Rückenwind profitieren möchten, können dies am besten über Investmentfonds wie ETFs erreichen: Denn Einzelinvestments sind aufgrund der hohen Mindest- stückelung (100.000 Euro) entweder schwer umzusetzen oder bieten bei kleiner Stückelung nur sehr niedrige oder negative Renditen.

Der UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF (LU1899270539) ist der erste ETF, der es Anlegern ermöglicht, in eine breit diversifizierte Auswahl grüner Euro- Anleihen zu investieren.

Der ETF bildet einen Index aus der Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Familie ab, der verschiedenste europäische Sektoren, Länder und Emittenten aus dem Investment-Grade-Bereich einschließt und einen liquiden und einfachen Marktzugang bietet.

Ende September 2020 zählte der Index, den der ETF abbildet, bereits 245 Anleihen mit einer Gesamt- kapitalisierung von mehr als 220 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden bereits im Wert von 159 Millarden US-Dollar Green Bonds emittiert – 53 Prozent davon in Europa. Für 2020 erwartet das Research Team der UniCredit ein weltweites Emissionsvolumen von 220 Milliarden US-Dollar in Green Bonds.

Der ETF stellt eine gute Ergänzung für ein nachhaltiges Portfolio dar und ist auf Xetra handelbar.

(OLIVER KILIAN)

https://www.hypovereinsbank. de/hvb/unternehmen/ anlagemanagement

UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF

ISIN: LU1899270539

Welchen Ansatz verfolgt der Fonds?

Der UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF wurde von der Structured Invest S.A. (einer 100-Prozent-Tochter der UniCredit Bank AG) ausgegeben und investiert ausschließlich in europäische Green Bonds. Bei den sogenannten Green Bonds handelt es sich um Anleihen, die zur Finanzierung oder Refinanzierung ökologisch nachhaltiger und/oder klimafreundlicher Projekte ausgegeben werden. Das Indexkonzept von MSCI ESG sieht dabei Höchstgrenzen in der Allokation von acht Prozent pro Emission und Emittent vor. Zudem muss die Anleihe auf Euro lauten und der Emittent in Europa ansässig sein. Die Qualifizierung zum Green Bond erfolgt durch die Einhaltung der Green Bond Principles der International Capital Markets Association – freiwillige Richtlinien, die die Offenlegung und Abgrenzung der Emissionserlöse für ein geeignetes Projekt forcieren. Zusätzlich wird in den meisten Fällen eine sogenannte „Second Party Opinion“ durch einen spezialisierten Research- oder Indexanbieter eingeholt.

Inwieweit unterscheidet sich dieser von seinen Konkurrenzprodukten?

Anders als andere Produkte in diesem jungen Segment investiert der Green Bond ETF ausschließlich in europäische Green Bonds, die auf Euro lauten – damit ist er der erste ETF mit diesem speziellen Fokus auf den wichtigsten Markt für grüne Anleihen.

Wo liegen die Risiken?

Als Sondervermögen ist der ETF selbst vor einer Insolvenz der auflegenden Gesellschaft geschützt. Innerhalb des ETFs können theoretisch einzelne Anleihen oder einzelne Emittenten ausfallen. Das Risiko ist allerdings sehr begrenzt aufgrund der sehr hohen Kreditqualität im Portfolio und der zusätzlichen Anforderung, nur in Investment Grade-Titel zu investieren (BBB- / BAA3 oder besser).

Für welche Anleger ist der Fonds geeignet?

Obwohl die Motivation zur Auflage des Produktes aus dem Anlagebedarf institutioneller Investoren stammt, ist der UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF bewusst so konzipiert, dass er von allen Investorengruppen, also auch Privatanlegern, erworben werden kann.

(OLIVER KILIAN, DIRECTOR UNICREDIT CORPORATE & INVESTMENTBANKING)