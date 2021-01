Ein top Duo für Oddo BHF Asset Management!

Andrej Brodnik stößt als Head of Wholesale Distribution & Client Service für Deutschland, Österreich und die Nordischen Länder zu ODDO BHF Asset Management Paris, Frankfurt, Düsseldorf, Luxemburg, 27. Januar 2021.

Die Ernennung Andrej Brodniks, eines erfahrenen Spezialisten für die Entwicklung von Kundenbeziehungen, verstärkt das Engagement von ODDO BHF Asset Management im Wholesale-Bereich als eine der Säulen der Geschäftsstrategie. In dieser neu geschaffenen Rolle wird Brodnik von der Niederlassung in Frankfurt am Main aus für den weiteren Ausbau der Sales Services von ODDO BHF AM für Kunden in den Bereichen Wholesale, Retail und IFAs in den folgenden Ländern verantwortlich sein: Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Brodnik ist deutscher Staatsbürger und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche. Er startete seine Karriere bei Franklin Templeton und dann Blackrock, wo er für das Retail-Geschäft in Deutschland, Österreich und Osteuropa verantwortlich war. Die letzten sieben Jahre war er Leiter des Sales Development von Jupiter AM innerhalb der Region EMEA. Brodnik ist Absolvent der GoetheUniversität in Frankfurt.

“Wir freuen uns, Andrej Brodnik bei ODDO BHF AM willkommen zu heißen. Mit seiner weitreichenden Erfahrung untermauert er unser strategisches Engagement für Kundenservice und -entwicklung in den Bereichen Wholesale, Retail und IFAs in Deutschland, Österreich und den Nordischen Ländern. Andrej wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen und ihnen geeignete Investmentlösungen anzubieten”, so Nicolas Chaput, Chief Executive Officer der ODDO BHF. Selina Piening bleibt Head of Wholesale für die Märkte Deutschland und Österreich und wird in dieser Funktion eng mit Andrej Brodnik zusammenarbeiten.

(ODDO BHF Asset Management GmbH)