DWS Concept DJE Responsible Invest erhält FNG-Siegel und wird hochgestuft

Der DWS Concept DJE Responsible Invest (ISIN: LU0185172052) hat zum dritten Mal in Folge das begehrte Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V., kurz FNG-Siegel, sowie zwei von drei möglichen Sternen erhalten. Im Vorjahr war es noch ein Stern gewesen. Damit erfüllt der Fonds neben den Mindeststandards (Anwendung von Ausschlusskriterien gemäß des UN Global Compact, Nachhaltigkeitsanalyse sämtlicher Portfoliotitel und grundsätzliche Transparenz) auch erweiterte Anforderungen. Dazu zählen neben der institutionellen Glaubwürdigkeit als Anbieter, der Qualität der Research-Prozesse (Produktstandards) und der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch die Gestaltung der Nachhaltigkeitsleistung und der Auswahlprozesse.

Gegenüber dem Vorjahr konnte der Fonds, der am 1. Juli 2019 von der DWS Investment S.A. aufgelegt wurde und seither von DJE-Fondsmanager Richard Schmidt gemanagt wird, mit Blick auf die erweiterten Anforderungen einen weiteren Stern hinzugewinnen. Als Begründung für die Hochstufung nannte die Jury u.a. eine signifikante Verbesserung mit Blick auf die Auswahlstrategie der Portfoliounternehmen, bei der inzwischen eine Mindestquote von 25 Prozent an nachhaltigen Investments berücksichtigt wird.

Der DWS Concept DJE Responsible Invest ist ein weltweit anlegender flexibler Mischfonds mit einem Fondsvolumen von derzeit 35,99 Millionen Euro (Stand: 31.10.2022). Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die sich durch nachhaltiges Wirtschaften und den effizienten Einsatz von Ressourcen auszeichnen und damit die Voraussetzungen für einen langfristigen Unternehmenserfolg schaffen. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager eines Nachhaltigkeitsfilters von MSCI ESG Research. Auf der Aktienseite stehen Unternehmen im Fokus, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Auf der Anleihenseite legt der Fonds vor allem in „Green Bonds“ an, d.h. Anleihen von Unternehmen, die den ESG-Kriterien entsprechen. Die Auswahl der Titel erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung einer Höchstgrenze für den CO2-Ausstoß der investierten Unternehmen. Der DWS Concept DJE Responsible Invest wird aktuell von Morningstar mit drei Sternen sowie mit einem AA ESG-Fondsrating von MSCI (Stand: 30.09.2022) bewertet.

Das FNG-Siegel gilt nach eigenen Angaben seit 2015 als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Es wird von der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen, kurz QNG, einer Tochter des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V., in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl „Management and Sustainability“ der Universität Hamburg einmal jährlich verliehen. Die Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard, nach dem Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder zum Beispiel an der Herstellung von Waffen, der Erzeugung von Kernkraft oder dem Ausbau von Kohle und Ölsand beteiligt sind, von vornherein ausgeschlossen werden. Fonds, die diese Mindeststandards übertreffen, werden nach einem Stufensystem in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ beurteilt und können dabei bis zu drei Sterne erhalten.

(Dr. Jens Ehrhardt Gruppe)