Drei Fonds, ein Ziel: Diese Mediolanum Portfolios sollen den Vermögensaufbau ankurbeln

Mit dem Mediolanum Life Plan erhalten Anleger Zugang zu drei Multi-Manager-Fonds mit individuellen Anlagestrategien – im Markt klar positioniert, verwaltet von internationalen Experten, flexibel kombinierbar und auf langfristiges Wachstum ausgerichtet.

Hochwertige Anlageprodukte waren früher institutionellen Investoren vorbehalten, doch das ist heute nicht mehr der Fall. Mit dem Mediolanum Life Plan, einer fondsgebundenen Lebensversicherung mit Einmalbeitrag, können alle Investoren ihr Investment auf drei Mediolanum Fonds verteilen, die von einer Auswahl globaler Asset Manager und spezialisierten Boutiquen verwaltet werden. Jeder Fonds verfolgt eine spezifische Anlagestrategie mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So können Anleger sich ihr ganz persönliches Portfolio zusammenstellen und mit nur einem Investment breit diversifizieren.

1. MLP Global Perspective – Durchdachte Kombination verschiedener Anlagestile

Der MLP Global Perspective investiert weltweit in Aktienmärkte und ergänzt solide Core-Strategien mit einer durchdachten Kombination verschiedener Anlagestile, darunter wachstums-, wert- und qualitätsorientierte Ansätze. Durch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Boutique-Managern entsteht ein breit diversifiziertes Aktienportfolio mit dem Ziel, langfristige Renditechancen zu nutzen. Zu den drei am stärksten gewichteten Sektoren zählen Informationstechnologie (23 Prozent), Finanzen (17 Prozent) und Gesundheitswesen (12 Prozent). Diese ausgewogene Struktur hat sich bewährt: In den vergangenen drei Jahren erzielte der Fonds eine kumulierte Nettorendite von 29,6 Prozent (Stand Ende Februar 2025; Quellen: MIFL, Bloomberg).

2. MLP Global Discovery – Am asiatischen Wachstum teilhaben

Das zukunftsorientierte Portfolio des MLP Global Discovery Fund investiert in Unternehmen und Märkte, die das Potenzial haben, die Wirtschaft von morgen entscheidend mitzugestalten. So liegt ein Augenmerk beispielsweise auf der wachstumsstarken asiatischen Region, wo bis 2040 voraussichtlich 40 Prozent des weltweiten Bruttoinlandprodukts erwirtschaftet werden (Abbildung 1). Dafür nutzt der Fonds das Know-how von spezialisierten Nischenmanagern, die als regionale Experten Trends schneller identifizieren und selektiv in besonders aussichtsreiche Unternehmen investieren. Über einen Zeitraum von drei Jahren erzielte der Global Discovery Fund eine kumulierte Nettorendite von 31,5 Prozent (Stand Ende Februar 2025; Quellen: MIFL, Bloomberg).

Abbildung 1: Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt: Asien hat bis 2040 die Nase vor

Quelle: S&P Global (Stand Ende Februar 2025)

3. MLP Global Thematic Focus – Investieren in die großen Trends der Zukunft

Der Global Thematic Focus Fund ist ein globaler Multi-Themen-Fonds, der gezielt in Trends und Themen investiert, die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern. Dank der breiten thematischen Auswahl können Anleger so die Wachstumspotenziale einer Vielzahl verschiedener Bereiche erschließen. Die Performance unterstreicht den Erfolg dieses Ansatzes: In den vergangenen drei Jahren konnte der Global Thematic Focus Fund eine kumulierte Nettorendite von 28 Prozent erzielen (Stand Februar 2025; Quellen: MIFL, Bloomberg).

Abbildung 2: Überzeugender Vorteil eines Multi-Themenfonds: das Klumpenrisiko durch das Investment in nur einen Trend wird verringert

Quelle: MIFL, Bloomberg (Stand Juli 2023)

Sie wollen mehr über den Mediolanum Life Plan erfahren? Dann schauen Sie auf unserer Webseite vorbei oder sprechen Sie uns gern persönlich an:

Kontakt

Dirk Fischer / Martin Evers

Patriarch Multi-Manager GmbH

im Namen von Mediolanum International Life dac

Tel.: +49 (0) 69 – 715 89 90 0

info@patriarch-fonds.de

Disclaimer: Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Die Märkte könnten sich in Zukunft anders entwickeln und die Anleger könnten weniger zurückerhalten als investiert.