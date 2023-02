Digital Asset Fund Flows

SAINT HELIER, Jersey – von James Butterfill, Head of Research CoinShares.

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Die aktuellen Daten zeigen, dass Anlageprodukte mit digitalen Vermögenswerten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 76 Millionen US-Dollar verzeichneten. Dies ist die vierte Woche in Folge mit Zuflüssen, die sich seit Jahresbeginn auf 230 Millionen US-Dollar summieren und einen entscheidenden Stimmungswandel bei den Anlegern zu Beginn des Jahres 2023 verdeutlichen. Das gesamte verwaltete Anlagevermögen (AuM) ist seit Jahresbeginn um 39 Prozent gestiegen und liegt nun bei 30,3 Milliarden US-Dollar, dem höchsten Stand seit Mitte August 2022. Regional konzentrierten sich die Zuflüsse auf die USA (38 Millionen US-Dollar), Kanada (25 Millionen US-Dollar) und Deutschland (24 US-Dollar).

Bitcoin steht mit Zuflüssen von insgesamt 69 Millionen USD, die 90 Prozent der gesamten Zuflüsse in dieser Woche ausmachten, weiterhin im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Der Rest der Zuflüsse entfiel auf Short-Bitcoin, die sich im selben Zeitraum auf 8,2 Millionen US-Dollar beliefen, was zeigt, dass die Meinungen über die Nachhaltigkeit dieser Rallye weiterhin geteilt sind. Während die Short-Bitcoin-Zuflüsse im Vergleich zu den Long-Bitcoin-Zuflüssen relativ gering bleiben, belaufen sich die Zuflüsse der letzten drei Wochen auf insgesamt 38 Millionen US-Dollar, was 26 Prozent der gesamten AuM entspricht. Aus einer relativen Skalierungsperspektive sind sie demnach sinnvoll, auch wenn dieser Handel im bisherigen Jahresverlauf nicht gut funktioniert hat, da die gesamten Short-Bitcoin-AuM um 9,2 Prozent gefallen sind.

Altcoins verzeichneten geringfügige Zuflüsse in Solana (0,5 Millionen USD), Cardano (0,6 Millionen USD) und Polygon (0,3 Millionen USD), während Polygon Abflüsse von 0,5 Millionen USD verzeichnete.) Trotz der zunehmenden Klarheit in Bezug auf das bevorstehende Unstaking verzeichnete Ethereum nur Zuflüsse in Höhe von 0,7 Millionen USD.

In einem wöchentlichen Rückblick analysiert James Butterfill, Head of Research von CoinShares, die Zu- und Abflüsse in nachgefragte ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Die Kapitalflüsse sind nach Anbietern und Vermögenswerten ausgewiesen. Aus dem Report lassen sich die Einflussfaktoren auf die jüngsten Kursbewegungen ableiten und Aussagen über die aktuelle Anlegerstimmung in der Welt der digitalen Vermögenswerte treffen.

(CoinShares-Gruppe)