Digital Asset Fund Flows: Sentiment für Bitcoin verbessert sich weiter

• Geringfügige Zuflüsse bei digitalen Anlageprodukten.

• Die Handelsvolumen in der letzten Woche erreichten ein neues Zweijahrestief.

• Bitcoin verzeichnete Zuflüsse und konnte damit den positiven Trend seit Mitte November fortsetzen.

• Blockchain-Aktien leiden weiterhin unter Abflüssen.

Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten in der letzten Woche geringfügige Zuflüsse in Höhe von insgesamt 8,8 Mio. USD, während das Handelsvolumen mit 677 Mio. USD ein neues Zweijahrestief erreichte. Insgesamt zeigte sich in der vergangenen Woche eine positive Stimmung gegenüber der Anlageklasse, da in der zweiten Woche in Folge Abflüsse aus den meisten Short-Anlageprodukten zu verzeichnen waren.

Bitcoin verzeichnete Zuflüsse in Höhe von insgesamt 17 Mio. USD. Die Stimmung hat sich seit Mitte November stetig verbessert und die Zuflüsse belaufen sich seither auf insgesamt 108 Mio. USD, was 2,1 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens (AuM) entspricht. Diese positive Stimmung steht im Einklang mit der sich verschlechternden Stimmung für den USD, was ihr starkes umgekehrtes Verhältnis verdeutlicht. Auch Short-Bitcoin verzeichnete in der zweiten Woche in Folge Abflüsse in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. USD.

Ethereum verzeichnete die vierte Woche in Folge geringfügige Abflüsse in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. USD und hat seit Mitte November Abflüsse in Höhe von insgesamt 22 Mio. USD zu verzeichnen, was eine weiterhin auseinandergehende Stimmung im Vergleich zu Bitcoin verdeutlicht. Die einzigen nennenswerten Bewegungen waren geringfügige Zuflüsse bei Solana in Höhe von 0,4 Mio. USD und geringfügige Abflüsse bei Polygon in Höhe von 0,5 Mio. USD.

Blockchain-Aktien leiden weiterhin unter Abflüssen in Höhe von insgesamt 6,6 Mio. USD in der vergangenen Woche, was wahrscheinlich auf die Skepsis der Anleger gegenüber dem Krypto-Mining-Sektor zurückzuführen ist. Dieser leidet weiterhin unter den niedrigen Kryptopreisen, den steigenden Fremdkapitalkosten und den steigenden Energiepreisen.

(CoinShares-Gruppe)