Digital Asset Fund Flows: Weiterhin leicht negative Stimmung

• Abflüsse bei Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte.

• Bitcoin verbucht dritte Woche in Folge geringfügige Abflüsse.

• XRP trotzt Trend mit Zuflüssen.

Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Mittelabflüsse in Höhe von insgesamt 9,7 Millionen USD, was die anhaltende, leicht negative Stimmung der letzten drei Wochen widerspiegelt. Im Laufe der Woche sank das verwaltete Gesamtvermögen (AuM) auf den niedrigsten Stand (20,5 Milliarden USD) seit dem FTX-Zusammenbruch, konnte sich seitdem aber wieder erholen.

Die Handelsvolumina sind nach wie vor gering. Die Bitcoin-Volumina betrugen in der letzten Woche durchschnittlich fünf Milliarden USD pro Tag, verglichen mit neun Milliarden USD im Jahr 2022. Die börsengehandelten Produkte lagen bei durchschnittlich 173 Millionen USD pro Tag.

Auf regionaler Ebene verzeichneten Deutschland und die Schweiz geringfügige Zuflüsse von 0,6 Millionen USD beziehungsweise 0,8 Millionen USD, während sich die negative Stimmung auf Brasilien und die USA mit Abflüssen in Höhe von 4,5 Millionen USD beziehungsweise 4,1 Millionen USD konzentrierte.

Bitcoin verzeichnete in der dritten Woche in Folge geringfügige Abflüsse in Höhe von 6,5 Millionen USD, was auf ein weiterhin negatives Sentiment zu Beginn des Jahres 2023 schließen lässt. Im gleichen Zeitraum verzeichneten Short-Bitcoin-Anlageprodukte geringfügige Zuflüsse von 1,2 Millionen USD.

Ethereum setzte seine Negativserie fort und verzeichnete geringfügige Abflüsse in Höhe von drei Millionen USD, was die achte aufeinanderfolgende Woche mit Abflüssen darstellt.

XRP widersetzte sich dem Trend mit Zuflüssen in Höhe von drei Millionen USD, was neun Prozent der gesamten AuM entspricht. Wir glauben, dass die zunehmende Klarheit in Bezug auf den Rechtsstreit mit der SEC von der Anlegergemeinschaft als zunehmend günstig für XRP bewertet wird.

(James Butterfill)