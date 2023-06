Digital Asset Fund Flows: Unsicherheit über weitere Zinspolitik führt zu weiteren Abflüssen

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Bei Anlageprodukten mit digitalen Vermögenswerten kam es zu Abflüssen in Höhe von insgesamt 88 Millionen US-Dollar, womit sich die Abflüsse in den letzten acht Wochen auf 417 Millionen US-Dollar erhöhten und damit den Rekordwert der zwölfwöchigen Abflüsse von April bis Juni letzten Jahres erreichten. Wir glauben, dass dies, wie im letzten Jahr, mit der Geldpolitik zusammenhängt, da derzeit kein klares Ende der Zinserhöhungen in Sicht ist und die Anleger vorsichtig sind.

Dabei konzentrierten sich 87 Prozent der Abflüsse auf einen Anbieter, dementsprechend waren fast alle Abflüsse in Nordamerika zu verzeichnen. Geringfügige Zuflüsse in Höhe von 9,2 Millionen US-Dollar waren in der Schweiz zu verzeichnen, während Deutschland Abflüsse in Höhe von 9,4 Millionen US-Dollar verzeichnete.

Bitcoin verzeichnete Abflüsse in Höhe von 52 Millionen US-Dollar, wobei sich diese Abflüsse in den letzten 8 Wochen auf 254 Millionen US-Dollar beliefen, was 1,2 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens (AuM) entspricht. Short-Bitcoin verzeichnete Abflüsse in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar, wobei die Abflüsse in den letzten 7 Wochen 44 Prozent der AuM ausmachten.

Ethereum verzeichnete Abflüsse in Höhe von 36 Millionen US-Dollar und damit die größten Abflüsse in einer einzelnen Woche seit dem Merge im September letzten Jahres, obwohl die Gesamtabflüsse nur 0,6 Prozent der AuM ausmachten, was relativ gesehen niedriger als bei Bitcoin ist.

Altcoins zeigten ein gemischtes Bild, mit geringen Zuflüssen in Litecoin, XRP und Solana und Abflüssen aus Polygon. Interessanterweise verzeichneten Altcoins im bisherigen Jahresverlauf insgesamt Zuflüsse (außer Tron), im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum.

In einem wöchentlichen Rückblick analysiert James Butterfill, Head of Research von CoinShares, die Zu- und Abflüsse in nachgefragte ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Die Kapitalflüsse sind nach Anbietern und Vermögenswerten ausgewiesen. Aus dem Report lassen sich die Einflussfaktoren auf die jüngsten Kursbewegungen ableiten und Aussagen über die aktuelle Anlegerstimmung in der Welt der digitalen Vermögenswerte treffen.

(CoinShares-Gruppe)